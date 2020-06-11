Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций

"Так, положительную динамику по итогам года показал объем частных инвестиций, который вырос на семь миллиардов рублей и составил 86,8% от общего объема инвестиций. Отмечу, что годом ранее доля частных инвестиций не превышала 75%", - сказал губернатор.

По его словам, была продолжена реализация порядка пятидесяти значимых инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, ориентированных на импортозамещение и экспорт, с общим объемом инвестиций за весь период реализации более 30 миллиардов рублей и социальным эффектом более пяти тысяч новых рабочих мест.