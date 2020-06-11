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Смоленская область
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Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций
2020-06-11T16:53
смоленская область
алексей островский
смоленская область
экономика
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алексей островский, смоленская область, экономика

Смоленщина в 2019 году привлекла порядка 70 млрд рублей инвестиций

16:53 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоОзеро Собачка в Смоленске
Озеро Собачка в Смоленске
© РИА Новости / Алексей Куденко
СМОЛЕНСК, 11 июн – РИА Новости. Власти Смоленской области в 2019 году привлекли на развитие экономики региона 69 миллиардов 400 миллионов рублей инвестиций, сообщил глава региона Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"Так, положительную динамику по итогам года показал объем частных инвестиций, который вырос на семь миллиардов рублей и составил 86,8% от общего объема инвестиций. Отмечу, что годом ранее доля частных инвестиций не превышала 75%", - сказал губернатор.
По его словам, была продолжена реализация порядка пятидесяти значимых инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, ориентированных на импортозамещение и экспорт, с общим объемом инвестиций за весь период реализации более 30 миллиардов рублей и социальным эффектом более пяти тысяч новых рабочих мест.
"Следует отметить, что инвестиционно-привлекательным для инвесторов является не только областной центр – город Смоленск, но и муниципальные районы. Так, продолжалась реализация значимых инвестиционных проектов на территории Угранского, Починковского, Ярцевского, Хиславичского, Рославльского, Велижского, Вяземского районов", - сказал глава региона.
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