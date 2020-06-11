На Смоленщине на нацпроекты в 2019 году направлены более 5 млрд рублей

"Так, в частности, в рамках нацпроекта "Демография" осуществлялись ежемесячные денежные выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Приобретены 2 детских сада на 150 мест каждый в микрорайоне Королевка Смоленска и в деревне Алтуховке Смоленского района. С нового года сады полноценно работают. Приобретены 20 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В районах области созданы 10 спортплощадок ГТО, а футбольное поле в поселке городского типа Красный оснащено искусственным покрытием", - сказал Островский.