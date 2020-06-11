На Смоленщине на нацпроекты в 2019 году направлены более 5 млрд рублей

СМОЛЕНСК, 11 июн –РИА Новости. В прошлом году власти Смоленской области реализовали 46 региональных проектов в рамках девяти нацпроектов и одной национальной программы; на эти цели были направлены колоссальные финансовые средства – более 5 миллиардов рублей, сообщил глава региона Алексей Островский, отчитываясь в четверг перед депутатами областной Думы об итогах работы правительства за 2019 год.
"Так, в частности, в рамках нацпроекта "Демография" осуществлялись ежемесячные денежные выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет. Приобретены 2 детских сада на 150 мест каждый в микрорайоне Королевка Смоленска и в деревне Алтуховке Смоленского района. С нового года сады полноценно работают. Приобретены 20 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. В районах области созданы 10 спортплощадок ГТО, а футбольное поле в поселке городского типа Красный оснащено искусственным покрытием", - сказал Островский.
А по нацпроекту "Культура" пять детских школ и одно музыкальное училище были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, отремонтированы семь сельских домов культуры.
Он добавил, что также в рамках нацпроекта "Здравоохранение" созданы и введены в эксплуатацию четыре стационарных фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности, в учреждения здравоохранения поставлены десять новых мобильных комплексов – шесть передвижных флюроографов и четыре передвижных маммографа, а также 17 передвижных ФАПов. Проводилось переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием лечебных учреждений.
В соответствии с нацпроектом "Жилье и городская среда" благоустроено 168 дворовых и 43 общественные территории - 139% от планового показателя. В рамках нацпроекта "Образование" созданы и функционируют 10 мастерских по таким компетенциям как "Столярное дело", "Сварочные технологии", "Токарные работы", "Фрезерные работы" и др. для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена. В 10-ти сельских школах оснащены спортинвентарем и оборудованием спортплощадки, отремонтированы спортзалы, отметил губернатор.
"Благодаря реализации нацпроекта "Экология" удалось ликвидировать объект экологического вреда окружающей среде – здание главного корпуса компании "Еврогласс". Утилизировано 732 тонны отходов 1-2 классов опасности и свыше 6 тысяч тонн отходов 3-5 классов опасности", - особо подчеркнул Островский.
И это далеко не полный перечень тех положительных результатов, которых нам удалось достичь благодаря реализации Национальных проектов, отметил глава региона.