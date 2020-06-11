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Более 6,5 миллиона москвичей в среду воспользовались транспортом
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москва, общество

Более 6,5 миллиона москвичей в среду воспользовались транспортом

16:50 11.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПассажиры станции метро "Арбатская" в Москве
Пассажиры станции метро Арбатская в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пассажиры станции метро "Арбатская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Более 6,5 миллионов москвичей воспользовались в среду транспортом впервые после начала пандемии, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в четверг.
"Десятого июня в Москве зафиксировано максимальное число передвигающихся людей – 6 миллионов 540 тысяч. Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток, общественного и личного транспорта зафиксировано впервые с 28 марта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в московском метрополитене совершено 3,35 миллиона поездок, что на 40% больше, чем в среду, 3 июня. На наземном городском транспорте – 2,22 миллиона поездок. Это выше на 44%, чем в среду на прошлой неделе. Число пассажиров общественного транспорта составило 2,69 миллиона человек. Количество автомобилей в Москве выросло на 12% по сравнению с 3 июня и составило 2,96 миллиона. Количество пассажиров в личном транспорте – 3,85 миллиона человек.
"Нужно всегда помнить о соблюдении социальной дистанции. Мы обязательно должны продолжать носить маски и перчатки в транспорте – это ответственное и уважительное отношение, прежде всего, друг к другу", – подчеркивается в материале.
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