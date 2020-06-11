Более 6,5 миллиона москвичей в среду воспользовались транспортом

Отмечается, что в московском метрополитене совершено 3,35 миллиона поездок, что на 40% больше, чем в среду, 3 июня. На наземном городском транспорте – 2,22 миллиона поездок. Это выше на 44%, чем в среду на прошлой неделе. Число пассажиров общественного транспорта составило 2,69 миллиона человек. Количество автомобилей в Москве выросло на 12% по сравнению с 3 июня и составило 2,96 миллиона. Количество пассажиров в личном транспорте – 3,85 миллиона человек.