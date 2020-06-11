США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США "пытаются похоронить" Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), настаивая на подключении Китая к переговорам по его продлению, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идет о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Все это очень похоже на попытки США… похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР", - сказала Захарова.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.