США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД

"С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идет о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Все это очень похоже на попытки США… похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР", - сказала Захарова.