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США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД
2020-06-11T19:15
мария захарова
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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мария захарова, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД

16:48 11.06.2020 (обновлено: 19:15 11.06.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. США "пытаются похоронить" Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), настаивая на подключении Китая к переговорам по его продлению, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С американской стороны делаются попытки увязать вопрос продления ДСНВ с вопросами, которые не имеют отношения к его предмету, к его содержанию. В частности, речь идет о выработке контрольно-ограничительных мер в отношении военных программ Китайской Народной Республики, против чего, как известно, китайцы решительно возражают. Все это очень похоже на попытки США… похоронить договор, но сохранить при этом лицо и переложить ответственность на Россию и КНР", - сказала Захарова.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
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"Дождутся истечения". Рябков раскрыл планы США по ДСНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вчера, 16:48
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Мария ЗахароваДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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