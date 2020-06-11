Диалог России и США по ДСНВ надо активизировать, считают в МИД

"С учетом значимости ДСНВ мы исходим из того, что двусторонний диалог по этой теме должен быть актуализирован уже в ближайшей перспективе. А что касается уровня и формата дискуссии,… с этим можно будет определиться в зависимости от ряда факторов, в первую очередь готовности американской стороны к предметному разговору. Разумеется, необходимо будет учитывать и эпидемиологическую ситуацию", - отметила Захарова на брифинге в четверг.