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Диалог России и США по ДСНВ надо активизировать, считают в МИД
2020-06-11T19:29
маршалл биллингсли
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид кнр
сергей рябков
китай
россия
договор снв-3
вашингтон (город)
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Диалог России и США по ДСНВ надо активизировать, считают в МИД

16:48 11.06.2020 (обновлено: 19:29 11.06.2020)
90
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Диалог России и США вокруг Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) надо активизировать в ближайшее время, уровень дискуссии зависит от готовности Вашингтона к предметному разговору, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом значимости ДСНВ мы исходим из того, что двусторонний диалог по этой теме должен быть актуализирован уже в ближайшей перспективе. А что касается уровня и формата дискуссии,… с этим можно будет определиться в зависимости от ряда факторов, в первую очередь готовности американской стороны к предметному разговору. Разумеется, необходимо будет учитывать и эпидемиологическую ситуацию", - отметила Захарова на брифинге в четверг.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник подтвердил РИА Новости, что межведомственные консультации РФ и США по контролю над вооружениями и стратегической стабильности пройдут в Вене 22 июня.
В понедельник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли сообщил, что договорился с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым о переговорах относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне. Он уточнил, что на переговоры приглашен также представитель КНР. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин во вторник заявила, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
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Маршалл БиллингслиМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД КНРСергей РябковКитайРоссияДоговор СНВ-3Вашингтон (город)СШАВ мире
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