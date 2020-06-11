В США впервые трансплантировали легкие переболевшей COVID-19 пациентке

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая операция по трансплантации легких переболевшей коронавирусом пациентке проведена в Первая операция по трансплантации легких переболевшей коронавирусом пациентке проведена в США , сообщает газета Washington Post со ссылкой на медиков.

Врачи больницы в Чикаго провели операцию по трансплантации обоих легких молодой женщине, без этого она бы не выжила. Пациентка проходила лечение иммунодепрессантами, когда заразилась коронавирусом, этим может быть обусловлено такое тяжелое течение болезни. У нее развилась вторичная бактериальная инфекция, которую нельзя было контролировать антибиотиками из-за сильного повреждения легких, рассказал проводивший операцию хирург Анкит Бхарат. На фоне разрушения легких у женщины начали отказывать сердце и другие органы, не получавшие достаточно кислорода. Её поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на экстракорпоральную мембранную оксигенацию - метод лечения, при котором специальный прибор берет на себя работу сердца по перекачиванию крови и насыщает её кислородом.

Врачи многократно тестировали жидкость из легких пациентки, чтобы удостовериться, что у нее отрицательный результат на коронавирус перед операцией. Женщина провела всего несколько дней в листе ожидания, прежде чем нашелся подходящий донор. Врач признался, что это была одна из самых сложных операций по трансплантации, которые он проводил, так как пациентка была в очень тяжелом состоянии.

Сейчас она дышит через трубку в трахее, находится в сознании, питается и общается с семьей по телефону. Другие её органы восстанавливаются, долгосрочный прогноз врачей хороший, но ей предстоит долгая реабилитация, сказал её лечащий врач.

Бхарат считает, что трансплантация легких может стать более частой операцией для больных, перенесших тяжелое течение COVID-19.

"Я определенно ожидаю, что некоторые из этих пациентов будут иметь такие серьезные повреждения легких, что не смогут обойтись без трансплантатов", - заявил он.

Ранее первую в Европе трансплантацию легких пациенту с COVID-19 провели в медицинском университете Вены . Операцию сделали 45-летней жительнице австрийской Каринтии, у которой была острая легочная недостаточность, из-за чего в течение месяца ее дыхание могли поддерживать только с помощью циркуляционного насоса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 7,1 миллиона случаев заболевания, более 408 тысяч человек скончались.