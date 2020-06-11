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В США впервые трансплантировали легкие переболевшей COVID-19 пациентке
2020-06-11T16:48
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США впервые трансплантировали легкие переболевшей COVID-19 пациентке

16:48 11.06.2020
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© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра NYU Langone в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первая операция по трансплантации легких переболевшей коронавирусом пациентке проведена в США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на медиков.
Врачи больницы в Чикаго провели операцию по трансплантации обоих легких молодой женщине, без этого она бы не выжила. Пациентка проходила лечение иммунодепрессантами, когда заразилась коронавирусом, этим может быть обусловлено такое тяжелое течение болезни. У нее развилась вторичная бактериальная инфекция, которую нельзя было контролировать антибиотиками из-за сильного повреждения легких, рассказал проводивший операцию хирург Анкит Бхарат. На фоне разрушения легких у женщины начали отказывать сердце и другие органы, не получавшие достаточно кислорода. Её поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на экстракорпоральную мембранную оксигенацию - метод лечения, при котором специальный прибор берет на себя работу сердца по перекачиванию крови и насыщает её кислородом.
Врачи многократно тестировали жидкость из легких пациентки, чтобы удостовериться, что у нее отрицательный результат на коронавирус перед операцией. Женщина провела всего несколько дней в листе ожидания, прежде чем нашелся подходящий донор. Врач признался, что это была одна из самых сложных операций по трансплантации, которые он проводил, так как пациентка была в очень тяжелом состоянии.
Сейчас она дышит через трубку в трахее, находится в сознании, питается и общается с семьей по телефону. Другие её органы восстанавливаются, долгосрочный прогноз врачей хороший, но ей предстоит долгая реабилитация, сказал её лечащий врач.
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Бхарат считает, что трансплантация легких может стать более частой операцией для больных, перенесших тяжелое течение COVID-19.
"Я определенно ожидаю, что некоторые из этих пациентов будут иметь такие серьезные повреждения легких, что не смогут обойтись без трансплантатов", - заявил он.
Ранее первую в Европе трансплантацию легких пациенту с COVID-19 провели в медицинском университете Вены. Операцию сделали 45-летней жительнице австрийской Каринтии, у которой была острая легочная недостаточность, из-за чего в течение месяца ее дыхание могли поддерживать только с помощью циркуляционного насоса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,1 миллиона случаев заболевания, более 408 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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