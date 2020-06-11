https://ria.ru/20200611/1572819369.html
Театр "Практика" присоединился к акции помощи врачам
2020-06-11T23:10
2020-06-11T23:10
культура
коронавирус в россии
благотворительность
новости культуры
"живой" (фонд)
практика (театр)
большой драматический театр товстоногова
новосибирск
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коронавирус в россии, благотворительность, новости культуры, "живой" (фонд), практика (театр), большой драматический театр товстоногова, новосибирск
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Московский театр "Практика" присоединился к акции журнала "Театр" и БДТ имени Товстоногова #помогиврачам, проходящей совместно с фондом помощи взрослым "Живой". Актеры и режиссеры помогают собирать деньги для Новосибирской городской клинической больницы №34, сообщила РИА Новости пресс-атташе "Практики" Мария Никитина.
Монологи медицинских работников для проекта записали Павел Артемьев, Алексей Розин, Эва Мильграм, Алиса Гребенщикова, Софья Лебедева, Руслан Сабиров, Алексей Золотовицкий, Инна Сухорецкая и другие актеры и режиссеры. Видео можно будет увидеть на сайте "Практики" и в соцсетях. Сделать пожертвование можно перейдя по ссылке
, также размещенной на сайте театра, или отправив смс-сообщение на номер 3434 с кодовым словом "практика", пробелом и суммой пожертвования.
Последний день акции - 14 июня, все собранные средства будут направлены в Новосибирск для городской клинической больницы №34.
Никитина также рассказала, что на следующей неделе театр представит результаты проекта "Практика сотворчества" и покажет спектакли "Урожай", "Три сестры. Финал" и "Гамлет. Начало".