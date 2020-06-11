https://ria.ru/20200611/1572819216.html
Минобрнауки разрешило массовые мероприятия в своих музеях
2020-06-11T16:44
2020-06-11T16:44
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ
разрешило проведение массовых мероприятий в подведомственных музеях и заповедниках с учетом решений о снятии ограничений по эпидемиологической ситуации в регионах, соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
"Руководителям организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ и осуществляющих музейную деятельность; управление особо охраняемыми природными территориями; проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий; образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствии с актами высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки,... поэтапно возобновлять... проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в документе.
Отмечается, что также будет разрешен допуск на особо охраняемые природные территории, выставки и в музеи. Планируется возобновить и посещение обучающимися дошкольных образовательных организаций.