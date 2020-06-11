Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572819216.html
Минобрнауки разрешило массовые мероприятия в своих музеях
2020-06-11T16:44
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:169:3044:1881_1200x0_80_0_0_2e72c3ecfa0f0bb074813926a4ff4b8e.jpg
https://ria.ru/20200611/1572790119.html
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572819216.html?chat_room_id=1572819216
Новости
ru-RU
103
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:169:3044:1881_1200x0_80_0_0_2e72c3ecfa0f0bb074813926a4ff4b8e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_157:0:2888:2048_1200x0_80_0_0_aeed86f96c11843d38edd3863bbf5b41.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_498:0:2546:2048_1200x0_80_0_0_2c7a6d5282219f3dc448d86097321cac.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Минобрнауки разрешило массовые мероприятия в своих музеях

16:44 11.06.2020
103
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ разрешило проведение массовых мероприятий в подведомственных музеях и заповедниках с учетом решений о снятии ограничений по эпидемиологической ситуации в регионах, соответствующий документ опубликован на сайте министерства.
"Руководителям организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ и осуществляющих музейную деятельность; управление особо охраняемыми природными территориями; проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий; образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствии с актами высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки,... поэтапно возобновлять... проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в документе.
Посетители в музее
Вчера, 10:47Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи
Отмечается, что также будет разрешен допуск на особо охраняемые природные территории, выставки и в музеи. Планируется возобновить и посещение обучающимися дошкольных образовательных организаций.
310001
Обсудить 0
РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
Рекомендуем
Сотрудники полиции недалеко от огороженной детской площадки в период самоизоляции жителей
Собянин попросил пока не пользоваться детскими площадками в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил о падении смертности от COVID-19
Президент России Владимир Путин
Путин поручил подготовить идеи по развитию дистанционного обучения
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Трутнев поручил поддержать компании, организующие северный завоз
Вид на набережную в Симеизе, Крым
В Крыму создадут специальные группы для контроля работы мест отдыха
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов готов обсудить закрепление в законе статуса педагога
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин призвал не расслабляться, несмотря на снижение случаев COVID-19
Мужчина гуляет в парке искусств Музеон на Крымской набережной в Москве
Запрет на движение пассажирских судов в Москве начнут снимать с 14 июня
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил определить дополнительные сроки ЕГЭ в новом учебном году
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать требования к работе школ в условиях COVID-19
Минск
Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки
Главный щит управления Тамбовской ТЭЦ
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Дети на уроке
В Минпросвещения допустили, что генетика станет элективным курсом в школе
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать меры поддержки занятости студентов
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Эрмитаж может открыться для посетителей в середине июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния