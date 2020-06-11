Минобрнауки разрешило массовые мероприятия в своих музеях

"Руководителям организаций, подведомственных министерству науки и высшего образования РФ и осуществляющих музейную деятельность; управление особо охраняемыми природными территориями; проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий; образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в соответствии с актами высших должностных лиц субъектов РФ, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки,... поэтапно возобновлять... проведение культурно-просветительских и иных массовых мероприятий с участием граждан", - говорится в документе.