https://ria.ru/20200611/1572819100.html
КС Латвии признал незаконным языковое регулирование для частных вузов
2020-06-11T16:44
2020-06-11T16:44
латвия
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латвия, в мире
РИГА, 11 июн – РИА Новости.
Конституционный суд Латвии
признал, что языковое регулирование, установленное для частных вузов страны, не соответствует праву на образование и свободе научного творчества в Конституции, сообщается на официальном сайте суда
.
"Конституционный суд признал норму, требующую реализации учебных программ частных высших учебных заведений и колледжей на государственном языке, противоречащей Конституции", - говорится в решении суда.
Суд постановил, что эти нормы не соответствуют статьям 112 и 113 Конституции. В свою очередь вопрос соответствия этих норм статьям 1 и 105 Конституции будет выделено в отдельное судопроизводство.
До 1 мая 2021 года суд дал время Сейму (парламенту), чтобы он оценил, как изменить языковое регулирование в частных вузах и колледжах и сделать его соответствующим Конституции.
Ранее Сейм Латвии запретил преподавание в частных вузах на нелатышском языке. В Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным для 40% населения, имеет статус иностранного. В Латвии работает несколько крупных частных вузов, в которых преподавание осуществляется в том числе на русском языке.