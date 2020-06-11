КС Латвии признал незаконным языковое регулирование для частных вузов

РИГА, 11 июн – РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд Латвии признал, что языковое регулирование, установленное для частных вузов страны, не соответствует праву на образование и свободе научного творчества в Конституции, сообщается на официальном сайте суда

"Конституционный суд признал норму, требующую реализации учебных программ частных высших учебных заведений и колледжей на государственном языке, противоречащей Конституции", - говорится в решении суда.

Суд постановил, что эти нормы не соответствуют статьям 112 и 113 Конституции. В свою очередь вопрос соответствия этих норм статьям 1 и 105 Конституции будет выделено в отдельное судопроизводство.

До 1 мая 2021 года суд дал время Сейму (парламенту), чтобы он оценил, как изменить языковое регулирование в частных вузах и колледжах и сделать его соответствующим Конституции.