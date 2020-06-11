В дептрансе Москвы рассказали о состоянии мотоциклиста ДПС после ДТП

"Сотрудник ГИБДД предварительно жив и госпитализирован в 1-ую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча", - говорится в сообщении.