В дептрансе Москвы рассказали о состоянии мотоциклиста ДПС после ДТП

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мотоциклист ДПС жив после аварии на западе Москвы, он госпитализирован со множественными повреждениями, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что легковой автомобиль и служебный мотоцикл ДПС столкнулись на Мосфильмовской улице в Москве, в результате пострадал сотрудник полиции. Согласно видео, которое опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса, мотоциклист ДПС проезжал перекресток по прямой в момент, когда другие автомобилисты уже остановились перед светофором. Водитель такси в это же время с полосы встречного движения поворачивал налево, в итоге мотоциклист влетел ему в бок.
"Сотрудник ГИБДД предварительно жив и госпитализирован в 1-ую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча", - говорится в сообщении.