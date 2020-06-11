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В дептрансе Москвы рассказали о состоянии мотоциклиста ДПС после ДТП
2020-06-11T16:39
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В дептрансе Москвы рассказали о состоянии мотоциклиста ДПС после ДТП

16:39 11.06.2020
340
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мотоциклист ДПС жив после аварии на западе Москвы, он госпитализирован со множественными повреждениями, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что легковой автомобиль и служебный мотоцикл ДПС столкнулись на Мосфильмовской улице в Москве, в результате пострадал сотрудник полиции. Согласно видео, которое опубликовано в Telegram-канале столичного Дептранса, мотоциклист ДПС проезжал перекресток по прямой в момент, когда другие автомобилисты уже остановились перед светофором. Водитель такси в это же время с полосы встречного движения поворачивал налево, в итоге мотоциклист влетел ему в бок.

"Сотрудник ГИБДД предварительно жив и госпитализирован в 1-ую Градскую больницу им. Н.И. Пирогова, с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом плеча", - говорится в сообщении.

Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Вчера, 15:57
ДТП с участием мотоциклиста ДПС в Москве попало на видео
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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