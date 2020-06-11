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Запрет на движение пассажирских судов в Москве начнут снимать с 14 июня
2020-06-11T16:36
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), общество

Запрет на движение пассажирских судов в Москве начнут снимать с 14 июня

16:36 11.06.2020
97
© РИА Новости / Сергей ПятаковМужчина гуляет в парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве
Мужчина гуляет в парке искусств Музеон на Крымской набережной в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Мужчина гуляет в парке искусств "Музеон" на Крымской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. "Канал имени Москвы" с 14 июня начнет снимать введенный на фоне COVID-19 запрет на движение на ряде участков в Москве пассажирских судов с пассажирами на борту, ограничения по Подмосковью также сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Ранее в апреле ФГБУ "Канал имени Москвы" вводило запрет на движение пассажирских судов с пассажирами на борту, в том числе на реке Москве от Бесединских мостов (133,7 км) до Гольевского ручья (200,0 км) и на Канале имени Москвы от шлюза №8 (41,0 км) до моста Октябрьской железной дороги (49,9 км). Мэр Москвы Сергей Собянин в июне сообщил, что с 23 июня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.
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"В Москве ранее введенные ограничения на движение судов с пассажирами на борту на ряде участков начнут снимать с 14 июня, согласно распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье также снимут введенные ограничения движения пассажирских судов с пассажирами на борту.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались. В России число заболевших превысило полмиллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
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