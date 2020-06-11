Запрет на движение пассажирских судов в Москве начнут снимать с 14 июня

Аксенов уточнил, как будут снимать ограничения в Крыму

Аксенов уточнил, как будут снимать ограничения в Крыму

"В Москве ранее введенные ограничения на движение судов с пассажирами на борту на ряде участков начнут снимать с 14 июня, согласно распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта", - сообщили в пресс-службе.