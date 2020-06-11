Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП

"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", - сказал собеседник агентства.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.