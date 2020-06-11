https://ria.ru/20200611/1572818414.html
Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
2020-06-11T16:38
2020-06-11T17:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
гумвд
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792965_0:0:2395:1347_1200x0_80_0_0_7f16a2e42cccc102d181bcf2029bfc15.jpg
https://ria.ru/20200611/1572815254.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200611/1572782564.html
Миша
А кто ответит за то, что на опасном повороте нет отбойников? Наверняка сейчас впопыхах уже ставят
71
8
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572818414.html?chat_room_id=1572818414
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792965_0:0:2395:1347_1200x0_80_0_0_7f16a2e42cccc102d181bcf2029bfc15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792965_266:0:2395:1597_1200x0_80_0_0_288eb3503e3248c7b79b494f40ee03a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572792965_570:0:2167:1597_1200x0_80_0_0_06c80462710d3f22c8f99559764841ae.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Следователи допрашивают артиста Михаила Ефремова
по всем вопросам, касающимся его состояния перед ДТП, употребления наркотиков, алкоголя и наличия возможного стресса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг Ефремова привезли на допрос в ГСУ ГУМВД
по делу о смертельном ДТП и сбыту наркотиков.
"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", - сказал собеседник агентства.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров
, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы
заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.