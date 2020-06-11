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Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
2020-06-11T17:38
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
гумвд
михаил ефремов
москва
происшествия
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60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, гумвд, михаил ефремов, москва, происшествия

Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП

16:38 11.06.2020 (обновлено: 17:38 11.06.2020)
23756
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Следователи допрашивают артиста Михаила Ефремова по всем вопросам, касающимся его состояния перед ДТП, употребления наркотиков, алкоголя и наличия возможного стресса, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг Ефремова привезли на допрос в ГСУ ГУМВД по делу о смертельном ДТП и сбыту наркотиков.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
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"Следствие допрашивает Ефремова по всему периметру вопросов, касающихся его состояния перед ДТП, употребления алкоголя, наркотиков, наличия стресса накануне. С кем и где он употреблял, когда", - сказал собеседник агентства.
В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшее смерть одного и более лиц", по которой Ефремову грозит до 12 лет колонии, и "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Вчера, 06:59
Установлен факт сбыта наркотиков Ефремову
62675177
Обсудить 8
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВДМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А кто ответит за то, что на опасном повороте нет отбойников? Наверняка сейчас впопыхах уже ставят
11 июня, 17:32
Миша
27003041
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