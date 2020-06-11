https://ria.ru/20200611/1572818133.html
Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 20 мая
2020-06-11T16:32
2020-06-11T18:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
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Erik Cartman
статья что мы нефтяную войну с Эмиратами выиграли получается фейк?!)
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россия
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россия, динамика курсов валют, экономика
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти, следует из данных Московской биржи
.
К 16:33 мск курс доллара рос на 91 копейку, до 69,41 рубля, евро — на 94 копейки, до 78,87 рубля. Причем незадолго до этого евро впервые с 20 мая пробил уровень в 79 рублей.
Ранее Центробанк установил официальный курс на выходные и понедельник: 69,1219 рубля за доллар и 78,5225 рубля за евро.
Негативное влияние на курс российской валюты оказывает прежде всего ситуация на нефтяных рынках. Так, цены на нефть марки Brent
опускались ниже 40 долларов — до 39,16 доллара за баррель.
Цены на нефть пошли вниз на фоне публикации данных о запасах в США — за минувшую неделю они увеличились на 5,7 миллиона баррелей и превысили 538 миллионов, обновив исторический рекорд, достигнутый в марте 2017 года. При этом аналитики ожидали подобного снижения котировок: как отмечали в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, цены на топливо вернутся к 35 долларам за баррель, так как ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление.