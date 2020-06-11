Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200611/1572818133.html
Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 20 мая
2020-06-11T18:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:316:3077:2047_1200x0_80_0_0_b1ccffa7b33ce8f6a7fa55239c577a8b.jpg
https://ria.ru/20200606/1572552024.html
статья что мы нефтяную войну с Эмиратами выиграли получается фейк?!)
18
18
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572818133.html?chat_room_id=1572818133
Новости
ru-RU
4024
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_0:316:3077:2047_1200x0_80_0_0_b1ccffa7b33ce8f6a7fa55239c577a8b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_174:0:2903:2047_1200x0_80_0_0_b9499b3a508c8c59b753e0b3cde8772c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/73/1559267314_406:0:2453:2047_1200x0_80_0_0_a8de0d2863f1a9d186adb2803435e9bb.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, динамика курсов валют, экономика

Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 20 мая

16:32 11.06.2020 (обновлено: 18:05 11.06.2020)
4024
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5 и 20 евро. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
К 16:33 мск курс доллара рос на 91 копейку, до 69,41 рубля, евро — на 94 копейки, до 78,87 рубля. Причем незадолго до этого евро впервые с 20 мая пробил уровень в 79 рублей.
Ранее Центробанк установил официальный курс на выходные и понедельник: 69,1219 рубля за доллар и 78,5225 рубля за евро.
Негативное влияние на курс российской валюты оказывает прежде всего ситуация на нефтяных рынках. Так, цены на нефть марки Brent опускались ниже 40 долларов — до 39,16 доллара за баррель.
Цены на нефть пошли вниз на фоне публикации данных о запасах в США — за минувшую неделю они увеличились на 5,7 миллиона баррелей и превысили 538 миллионов, обновив исторический рекорд, достигнутый в марте 2017 года. При этом аналитики ожидали подобного снижения котировок: как отмечали в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, цены на топливо вернутся к 35 долларам за баррель, так как ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление.
Электронное табло с символикой доллара в Москве
6 июня, 05:34
Эксперты объяснили, почему доллар стал основной резервной валютой в мире
1810301513
Обсудить 18
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЭкономика
Популярные комментарии
статья что мы нефтяную войну с Эмиратами выиграли получается фейк?!)
11 июня, 18:59
Erik Cartman
940203
Рекомендуем
Табло пункта обмена валют в Москве
Курс доллара превысил майский максимум
Американские флаги в Вашингтоне
В России оценили план конгрессменов США по новым санкциям
Электронное табло с символикой евро и доллара
Официальный курс евро вырос на 60 копеек, доллара — на 50 копеек
Американские доллары
Курс доллара впервые за неделю поднялся выше 69 рублей
Симферопольское водохранилище
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Подросток за компьютером
Оптическая иллюзия с совой озадачила пользователей Сети
Дома в Италии. Архивное фото
В Италии начали продавать дома за один евро
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Мухаммед Бен Сальман
Не выдержали: саудиты окончательно сдались в нефтяной войне
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам ресурсного обеспечения технического переоснащения Вооруженных сил. 23 ноября 2017
Путин уволил зампредседателя СК и замглавы Минюста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния