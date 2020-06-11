Курс евро подскочил выше 79 рублей впервые с 20 мая

К 16:33 мск курс доллара рос на 91 копейку, до 69,41 рубля, евро — на 94 копейки, до 78,87 рубля. Причем незадолго до этого евро впервые с 20 мая пробил уровень в 79 рублей.

Цены на нефть пошли вниз на фоне публикации данных о запасах в США — за минувшую неделю они увеличились на 5,7 миллиона баррелей и превысили 538 миллионов, обновив исторический рекорд, достигнутый в марте 2017 года. При этом аналитики ожидали подобного снижения котировок: как отмечали в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, цены на топливо вернутся к 35 долларам за баррель, так как ожидания вокруг перспектив спроса опережают его реальное более постепенное и по-прежнему неопределенное восстановление.