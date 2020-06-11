Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572818105.html
Суд поддержал женщину, у которой курские приставы взыскали пособие
2020-06-11T16:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
курская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1200x0_80_0_0_220885d2452fee36084f84b4b7a150f7.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572337660.html
1
курская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572818105.html?chat_room_id=1572818105
Новости
ru-RU
2871
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594716_0:0:3004:1690_1200x0_80_0_0_220885d2452fee36084f84b4b7a150f7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_c45c0287f35309202356d8a616db4f5a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564594779_0:0:2100:2100_1200x0_80_0_0_c99e8c1e39b86736a0c83a50dffbe9b0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), курская область, происшествия

Суд поддержал женщину, у которой курские приставы взыскали пособие

16:32 11.06.2020
2871
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал ФССП в удовлетворении жалобы на решение судов нижестоящих инстанций, вставших на сторону жительницы Курской области, у которой приставы взыскали пособие на ребенка и компенсацию на его питание в счёт долга, сообщили РИА Новости в суде.
Как следует из опубликованных материалов дела, жительница Курской области Оксана Куприкова подала в суд на ФССП России и УФССП по Курской области, требуя возмещения ущерба, причиненного в результате действий судебного пристава. Тот наложил арест на её счёт, а позже и взыскал с него почти 83 тысячи рублей. Женщина указала, что изъятые средства - это пособие, гарантированное семье при рождении второго ребенка, а также денежная компенсация на его питание.
Пенсионное удостоверение
2 июня, 12:05Сказано в эфире
Неприкосновенные выплаты. Пособия и пенсии защитили от судебных приставовПриставы перестанут списывать долги с социальных выплат россиянам – в России начал действовать соответствующий закон. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью радио Sputnik оценил ситуацию.
Приставы в возражениях на жалобу указали, что средства находились на банковском вкладе Куприковой, а не на социальном счете, поэтому они были списаны, так как "судебные приставы не обязаны устанавливать источник поступления денежных средств на счет должника". По этой причине представители ответчика просили суд отказать Куприковой в удовлетворении иска в полном объеме.
Помимо изъятых средств, жительница Курской области намеревалась взыскать с приставов проценты за пользование её деньгами, компенсацию причиненного морального вреда, расходы на юриста и оплату госпошлины.
Суд первой инстанции встал на сторону женщины, отметив, что на пособие и денежную компенсацию на питание ребенка не может быть обращено взыскание. Таким образом, Куприкова отсудила у приставов 97 тысяч рублей. Это решение, несмотря на жалобы ФССП, устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.
"Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, рассмотрев истребованное гражданское дело, согласилась с выводами судов о частичной обоснованности иска и размере взыскиваемых сумм, оставила решения судов без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
4421003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)Курская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат заявил, что Ефремову грозит еще одна статья
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины
Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
На западе Москвы мотоциклист ДПС пострадал в ДТП
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Следователи выясняют состояние Ефремова перед ДТП
Видеозапись по делу о смерти мужчины от ожогов в калининградском ОВД
СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин обозначил сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Бывшая жена Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием актера
Губернатор Омской области Александр Бурков
В Омской области отменят режим самоизоляции
Окрошка на квасе
Рецепт классической окрошки — как приготовить в домашних условиях
Девушка в защитной маске на торгово-пешеходном мосту Багратион в Москве
В России увеличили пособия по безработице
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в режиме онлайн по итогам видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров совершит рабочий визит в Белоруссию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния