Суд поддержал женщину, у которой курские приставы взыскали пособие

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал Первый кассационный суд общей юрисдикции отказал ФССП в удовлетворении жалобы на решение судов нижестоящих инстанций, вставших на сторону жительницы Курской области , у которой приставы взыскали пособие на ребенка и компенсацию на его питание в счёт долга, сообщили РИА Новости в суде

Как следует из опубликованных материалов дела, жительница Курской области Оксана Куприкова подала в суд на ФССП России и УФССП по Курской области, требуя возмещения ущерба, причиненного в результате действий судебного пристава. Тот наложил арест на её счёт, а позже и взыскал с него почти 83 тысячи рублей. Женщина указала, что изъятые средства - это пособие, гарантированное семье при рождении второго ребенка, а также денежная компенсация на его питание.

Приставы в возражениях на жалобу указали, что средства находились на банковском вкладе Куприковой, а не на социальном счете, поэтому они были списаны, так как "судебные приставы не обязаны устанавливать источник поступления денежных средств на счет должника". По этой причине представители ответчика просили суд отказать Куприковой в удовлетворении иска в полном объеме.

Помимо изъятых средств, жительница Курской области намеревалась взыскать с приставов проценты за пользование её деньгами, компенсацию причиненного морального вреда, расходы на юриста и оплату госпошлины.

Суд первой инстанции встал на сторону женщины, отметив, что на пособие и денежную компенсацию на питание ребенка не может быть обращено взыскание. Таким образом, Куприкова отсудила у приставов 97 тысяч рублей. Это решение, несмотря на жалобы ФССП, устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.