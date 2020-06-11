Молдавский олигарх Плахотнюк намерен судиться с Помпео, сообщил депутат

КИШИНЕВ, 11 июн — РИА Новости. Молдавский олигарх Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк подал иск в суд Нью-Йорка против государственного секретаря США Майка Помпео , чтобы оспорить решение о признании его нежелательным лицом на территории Штатов, об этом сообщил в четверг на брифинге депутат-социалист Богдан Цырдя.

В декабре 2019 года правоохранительные органы Молдавии направили компетентным органам Румынии Великобритании и США запрос об установлении местонахождения Плахотнюка, который также обладает документами на имя Владислава Новака. Ранее стало известно, что США внесли Плахотнюка и его семью в санкционный список.

"В Нью-Йорке 12 июня будет рассматривать иск Владимира Плахотнюка против госсекретаря США Майка Помпео, Плахотнюк подал иск против Помпео, поскольку он заявил, что Плахотнюк — это олигарх с сомнительной репутацией, который признан нежелательной персоной на территории США", - заявил Цырдя.

По словам депутата, адвокаты Плахотнюка делают все возможное, чтобы затянуть процесс оспаривания в апелляционной палате решения суда первой инстанции, согласно которому было выдано разрешение на заочный арест олигарха. Если Плахотнюк проиграет суд в Кишиневе , то в пятницу он может потерпеть поражение и в судебной инстанции США, что станет основанием для экстрадиции в Молдавию.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.