В Якутии начнут работать предприятия бытовых услуг

В арктических районах и сельской местности, где ограничения были сняты ранее, ничего не меняется. "А в городах и посёлках, где действует режим полной самоизоляции, с 15 июня начнут работать предприятия бытовых услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты. Откроются косметические и спа-центры, массажные кабинеты. Все они будут работать по предварительной записи, при соблюдении требований социальной дистанции и дезинфекции. Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них должен быть отдельный вход и также обеспечиваться социальное дистанцирование в торговом зале, не менее 4 квадратных метров на одного покупателя", - сообщил Николаев.