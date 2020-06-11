В Якутии начнут работать предприятия бытовых услуг

ЯКУТСК, 11 июн – РИА Новости. В рамках первого этапа ослабления ограничений с 15 июня в городах и поселках Якутии, где действует режим полной самоизоляции, начнут работать предприятия бытовых услуг, заявил глава республики Айсен Николаев в своем обращении к жителям.
По его словам, решения по первому этапу ослабления ограничений приняты оперативным штабом с учётом предложений главного санитарного врача республики.
В арктических районах и сельской местности, где ограничения были сняты ранее, ничего не меняется. "А в городах и посёлках, где действует режим полной самоизоляции, с 15 июня начнут работать предприятия бытовых услуг, такие как парикмахерские и салоны красоты. Откроются косметические и спа-центры, массажные кабинеты. Все они будут работать по предварительной записи, при соблюдении требований социальной дистанции и дезинфекции. Откроются магазины, расположенные в многоквартирных жилых домах. У них должен быть отдельный вход и также обеспечиваться социальное дистанцирование в торговом зале, не менее 4 квадратных метров на одного покупателя", - сообщил Николаев.
Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация, особенно в городе Якутске, где в настоящее время достигнута еще неустойчивая стабильность, пока не позволяет большего. "У нас есть дальнейший поэтапный план, по которому мы будем идти… только при положительной динамике снижения заболеваемости. На втором этапе, с 22 июня, планируется открыть летние кафе и торговые центры без работы фудкортов, разрешить в полном объёме работу общественного транспорта, включая межмуниципальные перевозки", - отметил глава региона.
Остается в силе масочный режим, ограничения для прибывающих в республику из других регионов.
"Переход на третий этап, когда будут сняты практически все ограничения, станет возможным при условии дальнейшего масштабного спада заболеваемости. Этот вопрос будет рассмотрен после 22 июня", - добавил Николаев.
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