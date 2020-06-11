"Кровь стекала в желудок" — мать не знает, что убило ее ребенка

Худшее, что может произойти с родителем — смерть ребенка. Дочь Анны, двухлетняя Маруся, сгорела за две недели. Диагноз: синдром Кавасаки. Позже мама выяснила, что в крови девочки были антитела к COVID-19. Вирус вызывает похожий по симптомам синдром, но он совершенно не изучен. Дитя Анны угасало на глазах, а врачи убивали равнодушием и молчанием.