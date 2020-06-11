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Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве
2020-06-11T16:24
леонид кожара
киевская область
украина
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леонид кожара, киевская область, украина, в мире

Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве

16:24 11.06.2020
405
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Наручники на решетке. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Киевский апелляционный суд арестовал с возможностью внесения более 500 тысяч долларов залога экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Ранее правоохранители задержали бывшего главу МИД по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Затем Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего министра на два месяца. Кроме того, правоохранители подозревают жену экс-главы МИД Кожары в даче заведомо ложных показаний по делу об убийстве Старицкого. Как полагает следствие, изначально Кожара с супругой пытались инсценировать самоубийство Старицкого, однако положение тела указывает, что он не мог уйти из жизни самостоятельно. Киевский апелляционный суд 13 апреля перенес рассмотрение апелляционной жалобы по данному делу, а 13 мая оставил Кожару под стражей. Позднее за него внесли залог и он вышел из-под стражи.
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"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена частично, решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 18 мая 2020 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя главного управления Национальной полиции в Киевской области о применении меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено частично. Применена к подозреваемому К. (Кожаре - ред.) мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года с определением альтернативной меры пресечения в виде залога в размере 14,08 миллиона гривен (528,7 тысячи долларов - ред.) с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 194 УПК Украины. Подозреваемый К. взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.
Предприниматель Старицкий погиб в доме Кожары. Он был гендиректором Atlantic Group, а также руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Дело сначала расследовали по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Позднее полиция переквалифицировала дело, убрав пометку о самоубийстве. По версии следствия, в день убийства Старицкий и Кожара употребляли алкоголь, между ними произошла драка. Кожара отрицает причастность к убийству. Если его вина будет доказана, ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство. Если же будет доказано, что убийство совершено в корыстных целях, ему может грозить пожизненное лишение свободы.
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Леонид КожараКиевская областьУкраинаВ мире
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