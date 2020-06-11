Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве

Предприниматель Старицкий погиб в доме Кожары. Он был гендиректором Atlantic Group, а также руководил телеканалом "Интер" и возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании. Дело сначала расследовали по статье "умышленное убийство" с пометкой "самоубийство". Позднее полиция переквалифицировала дело, убрав пометку о самоубийстве. По версии следствия, в день убийства Старицкий и Кожара употребляли алкоголь, между ними произошла драка. Кожара отрицает причастность к убийству. Если его вина будет доказана, ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы за умышленное убийство. Если же будет доказано, что убийство совершено в корыстных целях, ему может грозить пожизненное лишение свободы.