https://ria.ru/20200611/1572817448.html
Для жителей Севастополя старше 65 лет отменят режим самоизоляции
2020-06-11T16:24
2020-06-11T16:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил развожаев
севастополь
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил развожаев, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости.
Режим обязательной самоизоляции пожилых граждан в целях недопущения заражения коронавирусной инфекцией отменяется в Севастополе
с 15 июня, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев
.
"Мы с понедельника, с 15 июня снимаем ограничения для граждан в возрасте старше 65 лет, которые у нас находятся в режиме обязательной самоизоляции, потому как составляли серьезную группу риска. Дальше нашим пожилым людям сидеть дома очень сложно, тем более что лето наступило. Мы снимаем официально ограничение", - сказал Развожаев на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в городе позволяет принять такое решение.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 178 человек. Выздоровел 151 человек, трое умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.