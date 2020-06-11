Для жителей Севастополя старше 65 лет отменят режим самоизоляции

"Мы с понедельника, с 15 июня снимаем ограничения для граждан в возрасте старше 65 лет, которые у нас находятся в режиме обязательной самоизоляции, потому как составляли серьезную группу риска. Дальше нашим пожилым людям сидеть дома очень сложно, тем более что лето наступило. Мы снимаем официально ограничение", - сказал Развожаев на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.