Молодожены из Италии вместо медового месяца отправились в карантин

Свадьба состоялась в первых числах июня. На праздник были приглашены только близкие родственники жениха и невесты - менее 30 человек, чтобы не нарушать "коронавирусные" запреты на проведение массовых мероприятий.

Спустя неделю новоиспеченная супруга почувствовала симптомы заболевания и оказалась на домашнем лечении. Остальные участники свадебной церемонии попали в домашнюю изоляцию. Помимо самих гостей, двухнедельный карантин пройдут сотрудники парикмахерской и салона красоты, готовившие девушку к одному из главных дней в ее жизни. В общей сложности, после свадьбы под медицинское наблюдение попал 31 человек, пишет местное издание il Resto del Carlino.