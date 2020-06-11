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Молодожены из Италии вместо медового месяца отправились в карантин
2020-06-11T16:22
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коронавирус covid-19
италия
болонья
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коронавирус covid-19, италия, болонья, в мире

Молодожены из Италии вместо медового месяца отправились в карантин

16:22 11.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкБолонья
Болонья
© РИА Новости / Владимир Песня
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Болонья. Архивное фото
РИМ, 11 июн - РИА Новости. Свадебная церемония в итальянской Болонье закончилось помещением под карантин всех ее гостей и участников после того, как невеста сдала положительный тест на коронавирус, сообщают местные СМИ.
Свадьба состоялась в первых числах июня. На праздник были приглашены только близкие родственники жениха и невесты - менее 30 человек, чтобы не нарушать "коронавирусные" запреты на проведение массовых мероприятий.
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Спустя неделю новоиспеченная супруга почувствовала симптомы заболевания и оказалась на домашнем лечении. Остальные участники свадебной церемонии попали в домашнюю изоляцию. Помимо самих гостей, двухнедельный карантин пройдут сотрудники парикмахерской и салона красоты, готовившие девушку к одному из главных дней в ее жизни. В общей сложности, после свадьбы под медицинское наблюдение попал 31 человек, пишет местное издание il Resto del Carlino.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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