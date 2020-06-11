https://ria.ru/20200611/1572816947.html
Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева
2020-06-11T16:18
2020-06-11T16:18
россия
донбасс
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_217:435:3000:2000_1200x0_80_0_0_611bfa82b115bde0e00fd7dc755698c8.jpg
https://ria.ru/20200611/1572816387.html
https://ria.ru/20200611/1572814888.html
1
россия
донбасс
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200611/1572816947.html?chat_room_id=1572816947
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_217:435:3000:2000_1200x0_80_0_0_611bfa82b115bde0e00fd7dc755698c8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_174:0:2841:2000_1200x0_80_0_0_b0065593d90b0e9cb5185297e73adf01.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_821:338:2483:2000_1200x0_80_0_0_210d8c7ed5a0976d779a6da6733575ad.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, донбасс, владимир зеленский, украина
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Отношения России
и Украины
не выходят из тупика, а надежды на перемену настроений в Киеве после президентских и парламентских выборов оказались иллюзорными, сказал временный поверенный в делах России на Украине Александр Лукашик.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
состоялась 20 мая 2019 года. Ранее на пресс-конференции глава Украины заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. Хотя в ходе своей избирательной кампании Зеленский говорил, что идет лишь на один президентский срок. При этом президент отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
"С тревогой отмечаем, что российско-украинские отношения не выходят из тупика, в который они были загнаны не по нашей вине. Забрезжившие надежды на перемену настроений в Киеве после проведения на Украине президентских и парламентских выборов, похоже, оказались иллюзорными. Новые украинские власти не отказались от антироссийской риторики и надуманных обвинений в адрес Москвы. По-прежнему выдвигают голословные претензии России в разжигании конфликта в Донбассе
в то время, как сами саботируют мирный процесс", - приводит слова Лукашика российское посольство на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, дело дошло до того, что под вопрос поставлены "Минские соглашения", которые были одобрены Советом Безопасности ООН и имеют безусловную международную легитимность.
"В свою очередь, исходим из того, что минский "Комплекс мер" остается "альфой и омегой" урегулирования кризиса на востоке Украины. Альтернативы ему не существует. Будем добиваться от украинской стороны его строгого и неукоснительного выполнения", - добавил Лукашик.
Он отметил, что Россия одновременно также выступает за нормализацию российско-украинского диалога, в том числе для обсуждения возможностей вывода на траекторию восстановления утраченных связей между двумя странами. Дипломат, кроме этого, подчеркнул, что русский язык сознательно выдавливается из всех сфер общественной жизни на Украине, российская сторона будет всеми силами противодействовать насильственной дерусификации, поднимать эту тему на площадках ООН и других международных организаций, указывая на недопустимость любых действий, идущих вразрез с положениями многосторонних конвенций, в которых закреплены права отдельных языковых групп.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР
и ДНР
, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.