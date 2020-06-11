Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572816947.html
Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева
2020-06-11T16:18
россия
донбасс
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_217:435:3000:2000_1200x0_80_0_0_611bfa82b115bde0e00fd7dc755698c8.jpg
https://ria.ru/20200611/1572816387.html
https://ria.ru/20200611/1572814888.html
1
россия
донбасс
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572816947.html?chat_room_id=1572816947
Новости
ru-RU
584
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_217:435:3000:2000_1200x0_80_0_0_611bfa82b115bde0e00fd7dc755698c8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_174:0:2841:2000_1200x0_80_0_0_b0065593d90b0e9cb5185297e73adf01.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155171/71/1551717166_821:338:2483:2000_1200x0_80_0_0_210d8c7ed5a0976d779a6da6733575ad.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донбасс, владимир зеленский, украина

Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева

16:18 11.06.2020
584
© РИА Новости / Григорий ВасиленкоФлаги Украины и России
Флаги Украины и России
© РИА Новости / Григорий Василенко
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Отношения России и Украины не выходят из тупика, а надежды на перемену настроений в Киеве после президентских и парламентских выборов оказались иллюзорными, сказал временный поверенный в делах России на Украине Александр Лукашик.
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Ранее на пресс-конференции глава Украины заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. Хотя в ходе своей избирательной кампании Зеленский говорил, что идет лишь на один президентский срок. При этом президент отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
"С тревогой отмечаем, что российско-украинские отношения не выходят из тупика, в который они были загнаны не по нашей вине. Забрезжившие надежды на перемену настроений в Киеве после проведения на Украине президентских и парламентских выборов, похоже, оказались иллюзорными. Новые украинские власти не отказались от антироссийской риторики и надуманных обвинений в адрес Москвы. По-прежнему выдвигают голословные претензии России в разжигании конфликта в Донбассе в то время, как сами саботируют мирный процесс", - приводит слова Лукашика российское посольство на своей странице в Facebook.
По словам дипломата, дело дошло до того, что под вопрос поставлены "Минские соглашения", которые были одобрены Советом Безопасности ООН и имеют безусловную международную легитимность.
"В свою очередь, исходим из того, что минский "Комплекс мер" остается "альфой и омегой" урегулирования кризиса на востоке Украины. Альтернативы ему не существует. Будем добиваться от украинской стороны его строгого и неукоснительного выполнения", - добавил Лукашик.
Симферопольское водохранилище
Вчера, 16:12
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Он отметил, что Россия одновременно также выступает за нормализацию российско-украинского диалога, в том числе для обсуждения возможностей вывода на траекторию восстановления утраченных связей между двумя странами. Дипломат, кроме этого, подчеркнул, что русский язык сознательно выдавливается из всех сфер общественной жизни на Украине, российская сторона будет всеми силами противодействовать насильственной дерусификации, поднимать эту тему на площадках ООН и других международных организаций, указывая на недопустимость любых действий, идущих вразрез с положениями многосторонних конвенций, в которых закреплены права отдельных языковых групп.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:58
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
1420300
Обсудить 1
РоссияДонбассВладимир ЗеленскийУкраина
Рекомендуем
Симферопольское водохранилище
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Минск
Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки
Наручники на решетке
Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Стела Россия в поселке Еленовка Донецкой области
На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"
Президент Украины Владимир Зеленский
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко заявила о конце украинской "незалежности"
Заседание суда в комплексе правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020
В МИД прокомментировали прошедшие в Нидерландах слушания по делу MH17
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Здание Международного суда ООН в Гааге
В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации на Смоленской площади в Москве
В МИД оценили идею перевода американских солдат из Германии в Польшу
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing
Иван Охлобыстин
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния