Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева

По словам дипломата, дело дошло до того, что под вопрос поставлены "Минские соглашения", которые были одобрены Советом Безопасности ООН и имеют безусловную международную легитимность.

"В свою очередь, исходим из того, что минский "Комплекс мер" остается "альфой и омегой" урегулирования кризиса на востоке Украины. Альтернативы ему не существует. Будем добиваться от украинской стороны его строгого и неукоснительного выполнения", - добавил Лукашик.

Он отметил, что Россия одновременно также выступает за нормализацию российско-украинского диалога, в том числе для обсуждения возможностей вывода на траекторию восстановления утраченных связей между двумя странами. Дипломат, кроме этого, подчеркнул, что русский язык сознательно выдавливается из всех сфер общественной жизни на Украине, российская сторона будет всеми силами противодействовать насильственной дерусификации, поднимать эту тему на площадках ООН и других международных организаций, указывая на недопустимость любых действий, идущих вразрез с положениями многосторонних конвенций, в которых закреплены права отдельных языковых групп.