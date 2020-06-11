В Албании число жертв коронавируса достигло 35

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В Албании за сутки выявили рекордные 44 новых случая COVID-19, число жертв коронавируса достигло 35, сообщило министерство здравоохранения страны.

Предыдущий рекордный прирост числа зараженных зафиксировали в Албании 9 июня, когда за сутки выявили 42 новых случая. За день до этого выявили 36 случаев, что также было максимальным показателем с начала пандемии.

"К четвергу выявлено 44 новых случая коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии достигло 1385 человек. За последние 24 часа скончался еще один пациент, всего 35 жертв COVID-19", - сообщил минздрав.

Последним умершим стал 56-летний мужчина из города Люшня, который несколько дней проходил лечение в инфекционной больнице и страдал от нескольких хронических заболеваний.

Афинами. Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее. На следующей неделе ожидается восстановление авиасообщения между Тираной