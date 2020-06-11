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Распространение нового коронавируса
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В Албании число жертв коронавируса достигло 35
2020-06-11T16:17
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В Албании число жертв коронавируса достигло 35

16:17 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. В Албании за сутки выявили рекордные 44 новых случая COVID-19, число жертв коронавируса достигло 35, сообщило министерство здравоохранения страны.
Предыдущий рекордный прирост числа зараженных зафиксировали в Албании 9 июня, когда за сутки выявили 42 новых случая. За день до этого выявили 36 случаев, что также было максимальным показателем с начала пандемии.
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"К четвергу выявлено 44 новых случая коронавируса, общее число зараженных с начала пандемии достигло 1385 человек. За последние 24 часа скончался еще один пациент, всего 35 жертв COVID-19", - сообщил минздрав.
Последним умершим стал 56-летний мужчина из города Люшня, который несколько дней проходил лечение в инфекционной больнице и страдал от нескольких хронических заболеваний.
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Власти Албании с 1 июня открыли границы страны после 79 дней ограничений из-за коронавируса. Спортивные мероприятия с присутствием публики, общественный транспорт, массовые собрания, свадьбы и культурные события остаются под запретом до 23 июня. Рынки и магазины были открыты ранее. На следующей неделе ожидается восстановление авиасообщения между Тираной и Афинами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТирана (город)АлбанияАфиныВ мире
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