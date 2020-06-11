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Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки
2020-06-11T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
игорь петришенко
андрей руденко
белоруссия
в мире
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коронавирус covid-19, россия, игорь петришенко, андрей руденко, белоруссия, в мире

Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки

16:17 11.06.2020
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Минск
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Минск. Архивное фото
МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Правительство Белоруссии предложило правительству РФ несмотря на пандемию нового коронавируса снять ограничения на поездки, сообщил заместитель премьера республики Игорь Петришенко.
"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - цитирует Петришенко агентство Белта в четверг.
По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.
Касаясь возможных сроков снятия ограничений, вице-премьер уточнил, что белорусская сторона предложила "как можно раньше". "Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", - заметил Петришенко.
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В среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил на онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям, что граница между странами откроется, когда появится реальная убыль пандемии COVID-19 и появятся благоприятные условия для снятия введенных из-за нее ограничительных мер и возобновления как авиа, так и других видов сообщения.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияИгорь ПетришенкоАндрей РуденкоБелоруссияВ мире
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