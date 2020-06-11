Белоруссия предложила России снять ограничения на поездки

МИНСК, 11 июн – РИА Новости. Правительство Правительство Белоруссии предложило правительству РФ несмотря на пандемию нового коронавируса снять ограничения на поездки, сообщил заместитель премьера республики Игорь Петришенко

"Предложение белорусской стороны - чтобы наши граждане могли в Российскую Федерацию съездить на учебу, отдых, оздоровление, работу, к родственникам. Будем максимально оперативно отрабатывать, чтобы снять ограничения в первую очередь со стороны Российской Федерации, потому что с нашей стороны нет и не было никаких ограничений", - цитирует Петришенко агентство Белта в четверг.

По его словам, соответствующее предложение белорусской стороны было озвучено на видеоконференции с участием заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука.

Касаясь возможных сроков снятия ограничений, вице-премьер уточнил, что белорусская сторона предложила "как можно раньше". "Мы готовы и сейчас, все зависит от наших партнеров из Российской Федерации. Мы никаких ограничений не делали", - заметил Петришенко.

В среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил на онлайн-конференции, посвященной российско-белорусским отношениям, что граница между странами откроется, когда появится реальная убыль пандемии COVID-19 и появятся благоприятные условия для снятия введенных из-за нее ограничительных мер и возобновления как авиа, так и других видов сообщения.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.