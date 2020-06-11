Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
Охлобыстин назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".
"Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались", — отметил он.
Об этой любви, по мнению священника, свидетельствуют лайки под видео с выступлениями Ефремова.
"Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал Охлобыстин.
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По его мнению, на телевидении много "пошлятины", но, тем не менее, у каналов остаются высокие рейтинги. Одну из ролей в этом "шапито" играл Ефремов, и делал он это так самозабвенно, что "утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад", говорится в посте.
"Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", — написал Охлобыстин.
Он подчеркнул, что у обоих остались семьи, которые не должны пострадать от разжигаемой ненависти.
"Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови", — добавляет Охлобыстин.
Он призвал всех пересмотреть отношение к моральным нормам, которые заключаются также в сострадании к человеческой жизни.
"Пусть его (Ефремова. — Прим. ред.) осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"!" — заключил актер.
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
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