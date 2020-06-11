Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер и священник Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во " ВКонтакте " пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.

Охлобыстин назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".

"Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались", — отметил он.

Об этой любви, по мнению священника, свидетельствуют лайки под видео с выступлениями Ефремова.

"Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал Охлобыстин.

По его мнению, на телевидении много "пошлятины", но, тем не менее, у каналов остаются высокие рейтинги. Одну из ролей в этом "шапито" играл Ефремов, и делал он это так самозабвенно, что "утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад", говорится в посте.

"Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", — написал Охлобыстин.

Он подчеркнул, что у обоих остались семьи, которые не должны пострадать от разжигаемой ненависти.

"Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови", — добавляет Охлобыстин.

Он призвал всех пересмотреть отношение к моральным нормам, которые заключаются также в сострадании к человеческой жизни.

"Пусть его (Ефремова. — Прим. ред.) осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"!" — заключил актер.

В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Через несколько часов он скончался.