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Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"
2020-06-11T21:43
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, происшествия

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека"

16:14 11.06.2020 (обновлено: 21:43 11.06.2020)
45333
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Иван Охлобыстин. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
Охлобыстин назвал Ефремова "заблудшей овцой" и несущимся напролом "пьяным бараном".
"Парадокс заключается в том, что именно таким его и любили в последнее время, именно таким восхищались", — отметил он.
Об этой любви, по мнению священника, свидетельствуют лайки под видео с выступлениями Ефремова.
"Мы сами приговорили Ефремова. Мы пожинаем плоды нашей духовной неустроенности", — написал Охлобыстин.
Актер Станислав Садальский
10 июня, 17:14
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По его мнению, на телевидении много "пошлятины", но, тем не менее, у каналов остаются высокие рейтинги. Одну из ролей в этом "шапито" играл Ефремов, и делал он это так самозабвенно, что "утратил здравый смысл, здоровье, свободу и шагнул одной ногой в ад", говорится в посте.
"Что по факту: погиб человек, нет, погибло два человека — Сергей и Михаил. Невинная жертва и конченный человек", — написал Охлобыстин.
Он подчеркнул, что у обоих остались семьи, которые не должны пострадать от разжигаемой ненависти.
"Они жертвы. И те и другие. Им нужен мир и любовь, а не хайп на крови", — добавляет Охлобыстин.
Он призвал всех пересмотреть отношение к моральным нормам, которые заключаются также в сострадании к человеческой жизни.
"Пусть его (Ефремова. — Прим. ред.) осудит суд, мы уже на этом этапе не нужны. Это такой злой урок всем, кто "ходит по краю"!" — заключил актер.
Актер Владимир Долинский
10 июня, 16:10
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Через несколько часов он скончался.
После первого допроса Ефремова отпустили домой под подписку о невыезде. Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. По ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Во вторник суд отправил Ефремова под домашний арест.
Иван Охлобыстин
9 июня, 17:01
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
1815610929
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинПроисшествия
Популярные комментарии
Да не его любили, а любили паскудные стишки. Как актёр он уже давно сдулся И по уродским выходкам боролся за первое место с Паниным....... Один из «почетных» резидентов так называемого белого списка Украины известный российский актер Михаил Ефремов, БЛИН.
11 июня, 16:34
Чипалина Лукин
3911009
А где вы были друзья товарищи! Вы ему помогли стать конченым!!!
11 июня, 17:28
Константин Сотиев
812114
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