Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Возобновление водоснабжения Крыма через Крымский канал не стоит на повестке дня, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Возобновление водоснабжения Крыма через Крымский канал не стоит на повестке дня, заявил премьер-министр Украины

Он добавил, что "это не предмет какого-либо торга".

Пресс-конференцию главы кабмина вели украинские телеканалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июня заявил, что Киев не собирается помогать Москве решать проблемы с водоснабжением Крыма.

В свою очередь, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.

В крымском гидрометцентре сообщили, что водохранилища полуострова в мае наполнились в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. К этому привели кратковременность и неравномерность осадков.

Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили.