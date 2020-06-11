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Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
2020-06-11T16:44
денис шмыгаль
россия
республика крым
украина
в мире
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Украина перекрыла воду в Крым! Давайте в районе Смоленска перекроем Днепр и пустим его в обход Украины - какие проблемы!!!
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Россия потихоньку решает вопрос водоснабжения Крыма. И решит окончательно. Трагедии нет, есть решаемая проблема. Чубатые как всегда, себя наказали. Это их стиль, думают что самые хитрые, оказываются в дураках. Херсонская область заболачивания, сельхоз земли приходят в негодность, Днепр заиливается......... Воду от них принимать нельзя, отравят какой нибудь гадостью.
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денис шмыгаль, россия, республика крым, украина, в мире

Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма

16:12 11.06.2020 (обновлено: 16:44 11.06.2020)
11074
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Симферопольское водохранилище. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Возобновление водоснабжения Крыма через Крымский канал не стоит на повестке дня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он добавил, что "это не предмет какого-либо торга".
Пресс-конференцию главы кабмина вели украинские телеканалы.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 1 июня заявил, что Киев не собирается помогать Москве решать проблемы с водоснабжением Крыма.
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В свою очередь, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что возобновление водоснабжения возможно только после возвращения полуострова в состав Украины.
В крымском гидрометцентре сообщили, что водохранилища полуострова в мае наполнились в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. К этому привели кратковременность и неравномерность осадков.
Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. После воссоединения полуострова с Россией подачу воды полностью прекратили.
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет письмо с призывом осудить преступные действия украинских властей.
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Денис ШмыгальРоссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Украина перекрыла воду в Крым! Давайте в районе Смоленска перекроем Днепр и пустим его в обход Украины - какие проблемы!!!
11 июня, 16:41
Robin Bobin
90120003
Россия потихоньку решает вопрос водоснабжения Крыма. И решит окончательно. Трагедии нет, есть решаемая проблема. Чубатые как всегда, себя наказали. Это их стиль, думают что самые хитрые, оказываются в дураках. Херсонская область заболачивания, сельхоз земли приходят в негодность, Днепр заиливается......... Воду от них принимать нельзя, отравят какой нибудь гадостью.
11 июня, 17:27
Арсений Новиков
5030003
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