В Псковской области пока не планируют дальнейшее смягчение ограничений

"В текущих обстоятельствах об очередном снятии ограничений говорить не приходится… На сегодняшний день у нас открыто все, что можно открыть с учетом сложившейся эпидобстановки", - сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.

По словам Ведерникова, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации областная система здравоохранения "работает на пределе".

"Мы сформировали коечный фонд с большим запасом. На сегодняшний день с учетом открывшегося вчера COVID-отделения в Великих Луках на 150 коек, специализированный коечный фонд составляет 1065 коек… Мы можем открыть еще половину от этого количества, сделав это оперативно, но нужно понимать, что у нас большой дефицит врачей", - отметил губернатор Псковской области.

Как сообщалось, Псковская область пока не реализовала первый этап снятия ограничений по COVID-19 в полном объеме, однако в регионе введен ряд послаблений. Так, жителям старше 65 лет разрешены индивидуальные прогулки в утренние часы. Дети могут гулять без сопровождения родителей с 12.00 до 20.00 мск, но не больше, чем по двое. В Псковской области открыты парки, скверы и набережные с условием, что люди не должны пользоваться скамейками, а также детскими и спортивными площадками.

По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 1 535 случаев коронавируса против 1425 в среду. Выздоровели 527 человек, 12 скончались.