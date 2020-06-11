https://ria.ru/20200611/1572816354.html
В Псковской области пока не планируют дальнейшее смягчение ограничений
2020-06-11T16:11
2020-06-11T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ведерников
коронавирусы
здоровье - общество
псковская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ведерников, коронавирусы, здоровье - общество, псковская область, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости.
Администрация Псковской области
пока не планирует дальнейшее смягчение ограничений по коронавирусу
, сообщил губернатор Михаил Ведерников
.
"В текущих обстоятельствах об очередном снятии ограничений говорить не приходится… На сегодняшний день у нас открыто все, что можно открыть с учетом сложившейся эпидобстановки", - сказал он на заседании оперштаба региона, которое транслируется Псковским агентством информации.
По словам Ведерникова, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации областная система здравоохранения "работает на пределе".
"Мы сформировали коечный фонд с большим запасом. На сегодняшний день с учетом открывшегося вчера COVID-отделения в Великих Луках на 150 коек, специализированный коечный фонд составляет 1065 коек… Мы можем открыть еще половину от этого количества, сделав это оперативно, но нужно понимать, что у нас большой дефицит врачей", - отметил губернатор Псковской области.
Как сообщалось, Псковская область пока не реализовала первый этап снятия ограничений по COVID-19 в полном объеме, однако в регионе введен ряд послаблений. Так, жителям старше 65 лет разрешены индивидуальные прогулки в утренние часы. Дети могут гулять без сопровождения родителей с 12.00 до 20.00 мск, но не больше, чем по двое. В Псковской области открыты парки, скверы и набережные с условием, что люди не должны пользоваться скамейками, а также детскими и спортивными площадками.
По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 1 535 случаев коронавируса против 1425 в среду. Выздоровели 527 человек, 12 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.