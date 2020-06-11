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В Катаре строители рассказали, как борются с изнуряющей жарой
2020-06-11T16:12
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доха, катар, в мире

В Катаре строители рассказали, как борются с изнуряющей жарой

16:05 11.06.2020 (обновлено: 16:12 11.06.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Planet Labs / Искусственный остров Перл-Катар в Дохе
Искусственный остров Перл-Катар в Дохе
CC BY-SA 4.0 / Planet Labs /
ДОХА, 10 июн - РИА Новости. Пребывание на жаре отнимает много сил, чтобы избежать солнечного и теплового ударов, потери энергии, нужно соблюдать водный режим, не оставаться подолгу на открытом воздухе, для восполнения сил можно принять раствор глюкозы, рассказал РИА Новости сотрудник работающей в Катаре крупной строительной компании BK Gulf Мадушанка Мхоти.
Компания участвовала в создании Национального музея Катара, сейчас строит в Дохе несколько крупных гостиниц.
Страны Аравийского полуострова, в том числе Катар, на территории которого преобладает пустыня, известны своим жарким климатом. С наступлением лета столбик термометра в дневное время зачастую поднимается выше 50 градусов, но, несмотря на жару и пандемию коронавируса, в Катаре полным ходом идет строительство крупных объектов, чтобы успеть к чемпионату мира по футболу в 2022 году.
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"Если сильная жара, то необходимо соблюдать правило: оставаться на открытом воздухе не более 15 минут, после чего нужно отдыхать в прохладном помещении. В самое жаркое время - с 11:00 до 15:00 - желательно вообще избегать пребывания на открытом воздухе, а тем более каких-то физических работ. На жаре нужно иметь под рукой достаточное количество воды, чтобы не случилось обезвоживание. Восстановить потерянную энергию и избежать слабости поможет прием раствора глюкозы раз в день", - заявил представитель компании.
Он рассказал, что для облегчения работы строителей на открытом воздухе в жаркое время года компания устанавливает на улице большие вентиляторы, всем, кому нужен дополнительный источник энергии, выдается раз в день пакетик с раствором глюкозы, который можно выпить вместе с водой.
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Аналогичные советы дал и инженер Ганем ас-Салех, который занимается техническим обслуживанием самолетов в международном аэропорту Хамада в Катаре. Национальный перевозчик Катара авиакомпания Qatar Airways продолжала летать в разные уголки мира и во время пандемии коронавируса, перевезя с марта - момента начала пандемии более 1,8 миллиона пассажиров.
"Я занимаюсь техническим обслуживанием самолетов не в ангаре, а на улице, вся моя работа проходит на открытом воздухе, поэтому, конечно, испытываю на себе прелести жары в течение рабочего дня. Советы просты: не оставайтесь под солнцем надолго, делайте частые передышки в прохладном помещении, продолжайте пить воду, чтобы избежать обезвоживания", - сказал он.
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