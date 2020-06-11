https://ria.ru/20200611/1572815361.html
Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing
2020-06-11T16:04
2020-06-11T16:04
денис шмыгаль
крушение украинского самолета в иране
иран
украина
в мире
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денис шмыгаль, крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль
заявил о подвижках в переговорах с Ираном
о передаче Киеву черных ящиков со сбитого возле Тегерана Boeing.
"Знаю, что договоренность о черных ящиках на повестке дня, она продвинулась дальше, чем это было три месяца назад перед карантином... Сейчас активная фаза переговоров, с ослаблением карантина и возможностью личной встречи они будут активизированы", - сказал Шмыгаль на брифинге в четверг.
Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800
"Международных авиалиний Украины
" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.