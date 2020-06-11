Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing

КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Премьер Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о подвижках в переговорах с Ираном о передаче Киеву черных ящиков со сбитого возле Тегерана Boeing.

"Знаю, что договоренность о черных ящиках на повестке дня, она продвинулась дальше, чем это было три месяца назад перед карантином... Сейчас активная фаза переговоров, с ослаблением карантина и возможностью личной встречи они будут активизированы", - сказал Шмыгаль на брифинге в четверг.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.