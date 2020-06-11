Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572815361.html
Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing
2020-06-11T16:04
денис шмыгаль
крушение украинского самолета в иране
иран
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_0:17:923:536_1200x0_80_0_0_8510ed907b8a7f5e8a509807c85d9b71.jpg
https://ria.ru/20200226/1565202506.html
иран
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572815361.html?chat_room_id=1572815361
Новости
ru-RU
222
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_0:17:923:536_1200x0_80_0_0_8510ed907b8a7f5e8a509807c85d9b71.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_79:0:794:536_1200x0_80_0_0_58e99d5d182aa4d0527a6dc6e5dad3ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156320/59/1563205918_216:0:752:536_1200x0_80_0_0_1411086b4d6c315cc89778d91232df40.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире

Киев рассказал о переговорах по передаче черных ящиков со сбитого Boeing

16:04 11.06.2020
222
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 11 июн - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о подвижках в переговорах с Ираном о передаче Киеву черных ящиков со сбитого возле Тегерана Boeing.
"Знаю, что договоренность о черных ящиках на повестке дня, она продвинулась дальше, чем это было три месяца назад перед карантином... Сейчас активная фаза переговоров, с ослаблением карантина и возможностью личной встречи они будут активизированы", - сказал Шмыгаль на брифинге в четверг.
Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
26 февраля, 01:12
В СНБО прокомментировали ситуацию с самописцами сбитого Boeing
Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
000100
Обсудить 0
Денис ШмыгальКрушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаги Украины и России
Посольство России рассказало о тупике в отношениях Москвы и Киева
Симферопольское водохранилище
Премьер Украины оценил перспективы возобновления водоснабжения Крыма
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на заявления США о новых санкциях против России
Стратегический ракетоносец Ту95МС ВКС России
Американцы испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В Евросоюзе обеспокоены решением Трампа по Международному уголовному суду
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Бывшая жена Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием актера
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
Москва не является стороной уголовного процесса по MH17, заявили в МИД
Президент Украины Владимир Зеленский
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
Здание Министерства иностранных дел России в Москве
МИД прокомментировал планы американских конгрессменов расширить санкции
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
МИД заявил о попытках следствия по MH17 отвести подозрения от Украины
Здание Министерства иностранных дел РФ
США пытаются похоронить ДСНВ, заявили в МИД
Председатель совета министров Сирии Имад Хамис
Асад освободил от должности премьера Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Ингушетии подозревают в прохождении обучения у боевиков в Сирии
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД предложили США вывести из Германии нестратегическое ядерное оружие
Наручники на решетке
Суд повторно арестовал экс-главу МИД Украины, подозреваемого в убийстве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния