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В Испании начали производство иммуноглобулина для лечения COVID-19
2020-06-11T16:03
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании начали производство иммуноглобулина для лечения COVID-19

16:03 11.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Испанская фармацевтическая компания Grifols первой начала производство гипериммунного иммуноглобулина с антителами из плазмы людей, поборовших COVID-19, в качестве возможной пассивной иммунотерапии против коронавируса, сообщается на сайте компании.
"Grifols стала первой компанией, которая начала производство гипериммунного иммуноглобулина против (вируса) SARS-CoV-2, используя свой обширный опыт и знания в области разработки специфических иммуноглобулинов, используемых для лечения и профилактики инфекций и применяемых при ЧС в области здравоохранения, как например, при вспышке Эболы", - говорится в сообщении компании.
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Сообщается, что Grifols занимается производством пассивной иммунотерапии против коронавируса в рамках сотрудничества с американскими ведомствами, в том числе Федеральным управлением по контролю качества лекарственных препаратов США (FDA), Национальным институтом здравоохранения США (NIH) и Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA). Производство гипериммунного иммуноглобулина расположено в штате Северная Каролина в США.
"Первые дозы ожидаются в июле 2020 года в рамках клинических испытаний", - говорится в сообщении.
Компания также заявила, что продолжает клинические испытания в Испании для оценки эффективности высокой дозы внутривенного иммуноглобулина для стабилизации или улучшения состояния пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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