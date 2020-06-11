В Испании начали производство иммуноглобулина для лечения COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Испанская фармацевтическая компания Grifols первой начала производство гипериммунного иммуноглобулина с антителами из плазмы людей, поборовших COVID-19, в качестве возможной пассивной иммунотерапии против коронавируса, сообщается на сайте компании.

"Grifols стала первой компанией, которая начала производство гипериммунного иммуноглобулина против (вируса) SARS-CoV-2, используя свой обширный опыт и знания в области разработки специфических иммуноглобулинов, используемых для лечения и профилактики инфекций и применяемых при ЧС в области здравоохранения, как например, при вспышке Эболы", - говорится в сообщении компании.