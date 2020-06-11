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В Петербурге наградят более ста медиков, работающих с COVID-19
2020-06-11T16:09
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество

В Петербурге наградят более ста медиков, работающих с COVID-19

16:03 11.06.2020 (обновлено: 16:09 11.06.2020)
287
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Более 100 медработников в Санкт-Петербурге, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат знак отличия "За доблесть в спасении", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Знак отличия "За доблесть в спасении" - новая награда, учрежденная губернатором Петербурга. Награду будут вручать медицинским работникам, спасателям и другим людям, которые проявили мужество при спасении жизни и здоровья граждан.
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Первое награждение знаками отличия пройдет в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 21 июня.
"Награды вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Медицинских работников, погибших во время исполнения служебного долга, наградят посмертно. В первый список награждаемых вошли более 100 работников медицинских организаций города", - говорится в сообщении.
Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто сообщал, что более 3 тысяч медработников в северной столице заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, восемь скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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