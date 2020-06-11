В Петербурге наградят более ста медиков, работающих с COVID-19

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Более 100 медработников в Более 100 медработников в Санкт-Петербурге , оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией , получат знак отличия "За доблесть в спасении", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

Знак отличия "За доблесть в спасении" - новая награда, учрежденная губернатором Петербурга. Награду будут вручать медицинским работникам, спасателям и другим людям, которые проявили мужество при спасении жизни и здоровья граждан.

Первое награждение знаками отличия пройдет в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня и в этом году приходится на 21 июня.

"Награды вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции. Медицинских работников, погибших во время исполнения служебного долга, наградят посмертно. В первый список награждаемых вошли более 100 работников медицинских организаций города", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Минздрава РФ, глава рабочей группы при губернаторе Петербурга по организации медпомощи в условиях COVID-19 Евгений Шляхто сообщал, что более 3 тысяч медработников в северной столице заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, восемь скончались.