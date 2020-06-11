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Распространение нового коронавируса
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Во Франции не менее 50 тысяч работников здравоохранения заболели COVID-19
2020-06-11T16:02
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франция, в мире

Во Франции не менее 50 тысяч работников здравоохранения заболели COVID-19

16:02 11.06.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AP Photo / Jean-Francois Badias
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере 50 тысяч врачей и других работников сферы здравоохранения заразились коронавирусом во Франции с начала эпидемии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на различные официальные данные.
Национальное агентство здравоохранения Франции опубликовало 4 июня данные, согласно которым из сотрудников больниц коронавирусом заразились 30 258 человек, еще 16 300 составляют сотрудники домов престарелых. Отмечается, что из них 16 человек скончались от COVID-19.
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Кроме того, данные французского пенсионного фонда врачей, опубликованные 3 июня, показали, что с марта шесть тысяч самозанятых врачей обратились за компенсацией по болезни, из них 46 позже скончались.
При этом телеканал отмечает, что эти данные учитывают только 1160 больниц из трех тысяч.
"Я надеюсь, что в итоге у нас будут максимально исчерпывающие цифры", - заявила телеканалу глава отдела инфекционных заболеваний Национального агентства здравоохранения Анн Бергер-Карбонн.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
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