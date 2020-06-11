Во Франции не менее 50 тысяч работников здравоохранения заболели COVID-19

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. По меньшей мере 50 тысяч врачей и других работников сферы здравоохранения заразились коронавирусом во По меньшей мере 50 тысяч врачей и других работников сферы здравоохранения заразились коронавирусом во Франции с начала эпидемии, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на различные официальные данные.

Национальное агентство здравоохранения Франции опубликовало 4 июня данные, согласно которым из сотрудников больниц коронавирусом заразились 30 258 человек, еще 16 300 составляют сотрудники домов престарелых. Отмечается, что из них 16 человек скончались от COVID-19.

Кроме того, данные французского пенсионного фонда врачей, опубликованные 3 июня, показали, что с марта шесть тысяч самозанятых врачей обратились за компенсацией по болезни, из них 46 позже скончались.

При этом телеканал отмечает, что эти данные учитывают только 1160 больниц из трех тысяч.

"Я надеюсь, что в итоге у нас будут максимально исчерпывающие цифры", - заявила телеканалу глава отдела инфекционных заболеваний Национального агентства здравоохранения Анн Бергер-Карбонн.