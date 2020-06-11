https://ria.ru/20200611/1572814888.html
По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
2020-06-11T15:58
2020-06-11T15:58
игорь смешко
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
киев
украина
в мире
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игорь смешко, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина", киев, украина, в мире
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости.
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского
снизился до 37,6%, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Ранее КМИС публиковал результаты похожего опроса, проведенного в конце апреля. Тогда Зеленского готовы были поддержать на выборах главы государства 40,9% потенциальных избирателей. Экс-президента Украины Петра Порошенко
поддерживали 15,7%, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко
- 8,9%.
"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получим следующие результаты: 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% - за Петра Порошенко, 13,2% - за Юрия Бойко", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС.
Кроме того, лидера партии "Батькивщина
" Юлию Тимошенко
поддержали бы 8,7% (так же, как и в апреле) опрошенных, бывшего главу Службы безопасности Игоря Смешко
– 6,8% (ранее - 9,2%). Рейтинг остальных политиков составил менее 5%.
Опрос проводился с 24 мая по 4 июня методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву
территории Донбасса
. Опрошены 4 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.