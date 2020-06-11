По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получим следующие результаты: 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% - за Петра Порошенко, 13,2% - за Юрия Бойко", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС.