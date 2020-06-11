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По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%
2020-06-11T15:58
игорь смешко
донбасс
петр порошенко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
киев
украина
в мире
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игорь смешко, донбасс, петр порошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина", киев, украина, в мире

По данным опроса, рейтинг Зеленского на Украине снизился до 37,6%

15:58 11.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился до 37,6%, если бы выборы главы государства проходили в ближайшее время, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Ранее КМИС публиковал результаты похожего опроса, проведенного в конце апреля. Тогда Зеленского готовы были поддержать на выборах главы государства 40,9% потенциальных избирателей. Экс-президента Украины Петра Порошенко поддерживали 15,7%, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 8,9%.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получим следующие результаты: 37,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского, 16,2% - за Петра Порошенко, 13,2% - за Юрия Бойко", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте КМИС.
Кроме того, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко поддержали бы 8,7% (так же, как и в апреле) опрошенных, бывшего главу Службы безопасности Игоря Смешко – 6,8% (ранее - 9,2%). Рейтинг остальных политиков составил менее 5%.
Опрос проводился с 24 мая по 4 июня методом телефонного интервью во всех областях Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Опрошены 4 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,7%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
9 июня, 19:30
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Игорь СмешкоДонбассПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"КиевУкраинаВ мире
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