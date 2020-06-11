В Краснодарском крае полицейский автозак попал в ДТП

КРАСНОДАР, 11 июн - РИА Новости. На Кубани женщина-водитель, разворачиваясь в неположенном месте, столкнулась с полицейским автозаком, в результате пострадали оба водителя, двое стражей порядка и трое заключённых, организована проверка, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Одиннадцатого июня около 13 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что, по предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, осуществляя левый поворот через двойную линию дорожной разметки, в месте, где это запрещено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами автомобилем "Газель", автозак. В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключённых получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Пострадавшие доставлены в городскую больницу Горячего Ключа.
"По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - добавляет ГУМВД.
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