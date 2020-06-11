В Краснодарском крае полицейский автозак попал в ДТП

"Одиннадцатого июня около 13 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по городу Горячий Ключ поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием полицейского автомобиля. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что, по предварительным данным, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, осуществляя левый поворот через двойную линию дорожной разметки, в месте, где это запрещено, допустила столкновение с движущимся в попутном направлении по встречной полосе с включенными спецсигналами автомобилем "Газель", автозак. В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключённых получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.