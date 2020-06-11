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КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М"
2020-06-11T15:52
авента-м (аппарат ивл)
концерн радиоэлектронные технологии
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростех
экономика
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авента-м (аппарат ивл), концерн радиоэлектронные технологии, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, экономика

КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М"

15:52 11.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М" и продолжает их выпуск в соответствии с госконтрактом.
Аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ, использовались в московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ на время расследования.
"Причин отказываться от этих планов на текущий момент у компании нет. Во-первых, временные ограничения до завершения проверок затронули не все аппараты этой марки, а лишь ограниченную партию. В целом, "Авента-М" поставляется на рынок уже 8 лет и за это время зарекомендовала себя как надежная и эффективная техника не только в России, но и за рубежом", - сказали в концерне.
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
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До выяснения причин. В США изымают со складов аппараты ИВЛ "Авента-М"
Там уточнили, что есть все необходимые экспертные заключения, которые говорят, что это оборудование современного уровня, которое полностью соответствует заявленным эксплуатационным и техническим характеристикам.
"Во-вторых, расследование, как известно, продолжается. Мы заинтересованы, чтобы истина была установлена как можно быстрее. Со своей стороны мы оказываем проверяющим все необходимое содействие и инициировали за свой счёт дополнительные проверки аппаратов, поставленных в апреле", - добавили в КРЭТ.
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
19 мая, 12:37
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
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Авента-М (аппарат ИВЛ)Концерн Радиоэлектронные технологииФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)РостехЭкономика
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