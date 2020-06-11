КРЭТ не остановил производство аппаратов ИВЛ "Авента-М"

"Причин отказываться от этих планов на текущий момент у компании нет. Во-первых, временные ограничения до завершения проверок затронули не все аппараты этой марки, а лишь ограниченную партию. В целом, "Авента-М" поставляется на рынок уже 8 лет и за это время зарекомендовала себя как надежная и эффективная техника не только в России, но и за рубежом", - сказали в концерне.