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Напавший с ножом на школу в Словакии раньше в ней учился
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Напавший с ножом на школу в Словакии раньше в ней учился

15:54 11.06.2020
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© AP Photo / TASR/Erika DurcovaПолицейские на месте нападения на школу в словацком городе Врутки
Полицейские на месте нападения на школу в словацком городе Врутки
© AP Photo / TASR/Erika Durcova
Полицейские на месте нападения на школу в словацком городе Врутки
ПРАГА, 11 июн – РИА Новости. Мужчина в возрасте 22 лет, который в четверг ворвался с ножом в школу в городе Врутки на севере Словакии и убил при этом заместителя директора, а также ранил директора, завхоза и двух учеников, был в недавнем прошлом беспроблемным учащимся этой школы, сообщил журналистам приматор (глава) города Бранислав Захаридес.
Ранее в четверг словацкая полиция на своем сайте сообщила, что ворвавшийся с ножом по неизвестным причинам в школу 22-летний житель соседнего города Мартина нанес смертельное ранение заместителю директора школы, а также ранил еще четырех человек, после чего попытался скрыться, но был настигнут полицией и застрелен.
"Напавший мужчина ворвался сегодня в школу, разбив входную стеклянную дверь и направившись в первый попавшийся класс. У него в руке был нож. Навстречу ему бросились заместитель директора и завхоз, чтобы предотвратить трагедию. К сожалению, замдиректора школы получил смертельное ранение, ранены были также директор, завхоз и двое учеников. Я успел переговорить с директором. Она никак не могла объединить данный инцидент с каким-либо событием со времени учебы этого человека в школе, чтобы было похоже на какой-то реванш с его стороны. Но это теперь уже дело тех, кто будет вести расследование", - сказал приматор.
Прибывший во Врутки из Братиславы глава республиканской полиции Милан Лучанский сообщил журналистам, что во время происшествия были ранены также двое полицейских.
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"По моей информации, это произошло в результате отражения от стен пуль после произведенных полицейскими выстрелов в напавшего на школу. Это весьма специфическая ситуация, но полицейские проходят на сей счет специальные тренировки", - сказал Лучанский.
По словам Лучанского, напавший на школу мужчина, судя по всему, имел психические проблемы. Это косвенно подтвердил в своем заявлении и премьер республики Игорь Матович, который в четверг принимает участие в саммите премьеров стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) в замке Леднице на юго-востоке Чехии.
"К сожалению, сумасшедшие живут среди нас, и подобные ситуации невозможно предотвратить", - заявил Матович.
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Глава полиции также сообщил журналистам о том, что следствие по делу об инциденте в школе уже началось, изучаются данные с видеокамер школы и соседних зданий, опрашиваются свидетели. Учащимся и преподавателям школы оказывается психологическая помощь силами прибывшими в город специалистов-медиков.
Выступления премьера, главы полиции и приматора города транслировали сетевые ТВ-каналы.
202010
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