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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День России
2020-06-11T15:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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петр бирюков, москва, общество

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День России

15:49 11.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
Зрители на праздничном концерте на Красной площади по случаю празднования Дня России в 2019 году
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Городские службы будут работать в усиленном режиме в День России и предстоящие выходные, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.
Сообщается, что в круглосуточном режиме дежурят аварийные бригады, которые готовы незамедлительно выехать при возникновении любой нештатной ситуации на объектах жизнеобеспечения города.
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"В готовность приведены все возможные источники аварийного питания", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
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