Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в День России

"В преддверии праздника все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переведены на усиленный режим работы, организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала", - сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении.