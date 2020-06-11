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Данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после судов
2020-06-11T16:10
алексей немерюк
сергей собянин
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алексей немерюк, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после судов

15:49 11.06.2020 (обновлено: 16:10 11.06.2020)
610
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Личные данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после завершения всех судов по штрафам, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Как только окончатся различные судебные процессы", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос о том, когда будут удалены данные с портала.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому, с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей НемерюкСергей СобянинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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