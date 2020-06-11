Данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после судов

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Личные данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после завершения всех судов по штрафам, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"Как только окончатся различные судебные процессы", - сказал Немерюк, отвечая на вопрос о том, когда будут удалены данные с портала.
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходимо было получить специальные цифровые пропуска. Для из получения необходимо было зарегистрироваться на портале мэра и правительства Москвы после чего заполнить форму на получение пропуска.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому, с 9 июня в столице отменяется самоизоляция, пропуска и прогулки по графику для всех. Кроме того, начинают работать парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветклиники и агентства по трудоустройству.
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