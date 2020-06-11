В Испании свернули операцию по поиску крокодила

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гражданская гвардия провинции Гражданская гвардия провинции Вальядолид на северо-западе Испании сообщила об окончании поиска крокодила, которого якобы видели в районе муниципалитета Симанка, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

"Гражданская гвардия провинции Вальядолид объявляет о завершении поиска предполагаемого крокодила", - говорится в релизе.

Сообщения о крокодиле, замеченном в районе муниципалитета Симанка (провинция Вальядолид) появились в конце прошлой недели. Было установлено приблизительное место обитания рептилии - зона слияния рек Дуэро и Писуэрга, всего в 20 километрах от провинциального центра - города Вальядолид. Биологи со ссылкой на оставленные следы заявляли, что животное относится к виду нильских крокодилов, одному из самых опасных для человека. Его длина оценивалась в полтора-три метра, а вес в 250 килограммов. Через несколько дней безуспешных попыток обнаружить и поймать крупного крокодила эксперты изменили мнение и говорят, что речь, вероятнее всего, идет выдре.

Власти со всей серьезностью отнеслись к полученной информации. В районе был установлен периметр безопасности. В поисках крокодила участвовала местная полиция, а также SEPRONA - подразделение Гражданской гвардии по охране дикой природы. Не исключалась помощь со стороны ныряльщиков из спецподразделения ВМС.

Как сообщается в релизе, Гражданская гвардия расширила зону поиска до 6 километров. Там были установлены специальные камеры, реагирующие на движение, тепловизоры и различные приманки. Для прочесывания самых труднодоступных районов был задействован беспилотник.