В Испании свернули операцию по поиску крокодила

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Гражданская гвардия провинции Вальядолид на северо-западе Испании сообщила об окончании поиска крокодила, которого якобы видели в районе муниципалитета Симанка, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства в четверг.
"Гражданская гвардия провинции Вальядолид объявляет о завершении поиска предполагаемого крокодила", - говорится в релизе.
Сообщения о крокодиле, замеченном в районе муниципалитета Симанка (провинция Вальядолид) появились в конце прошлой недели. Было установлено приблизительное место обитания рептилии - зона слияния рек Дуэро и Писуэрга, всего в 20 километрах от провинциального центра - города Вальядолид. Биологи со ссылкой на оставленные следы заявляли, что животное относится к виду нильских крокодилов, одному из самых опасных для человека. Его длина оценивалась в полтора-три метра, а вес в 250 килограммов. Через несколько дней безуспешных попыток обнаружить и поймать крупного крокодила эксперты изменили мнение и говорят, что речь, вероятнее всего, идет выдре.
Власти со всей серьезностью отнеслись к полученной информации. В районе был установлен периметр безопасности. В поисках крокодила участвовала местная полиция, а также SEPRONA - подразделение Гражданской гвардии по охране дикой природы. Не исключалась помощь со стороны ныряльщиков из спецподразделения ВМС.
Как сообщается в релизе, Гражданская гвардия расширила зону поиска до 6 километров. Там были установлены специальные камеры, реагирующие на движение, тепловизоры и различные приманки. Для прочесывания самых труднодоступных районов был задействован беспилотник.
"После использования данных пассивных технических средств до сегодняшнего дня не было обнаружено никаких доказательств или следов, которые позволили бы нам убедиться в том, что в этом районе есть рептилия, поэтому поиск был прекращен", - сообщили в ведомстве.