Онлайн-конференция о рейтинге директоров по коммуникациям АКМР

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Участники:
- директор по внешним связям и коммуникациям компании "Coca-ColaHBC Россия" Ирина АРХИПОВА;
- директор компании "Информбюро 20:35" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;
- генеральный директор компании SPNCommuications Андрей БАРАННИКОВ;
- директор по стратегическим коммуникациям компании "Т Плюс" Надежда РУКИНА;
- начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании "Северсталь" Владимир ЗАЛУЖСКИЙ;
- руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
- член наблюдательного совета при правлении АКМР Александр ВИХРОВ;
- президент консалтинговой группы "Старая площадь" Светлана КОЛОСОВА;
- директор по корпоративным коммуникациям компании МТС Алексей МЕРКУТОВ;
- директор по связям с общественностью компании "Росгосстрах" Андрей БИРЮКОВ;
- доцент Института государственного и социального управления Антон НАЗАРОВ;
- независимый эксперт Олег ГАМОВ;
- директор по PR издательского дома "Комсомольская правда" Наталья ЖДАНОВА;
- начальник отдела по работе с зарубежными СМИ ОАО "Газпром" Денис ИГНАТЬЕВ.
В ходе мероприятия пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам индустрии коммуникаций, будут показаны видеоинтервью экспертов, а также состоится поздравление победителей. Мероприятие проходит в 7-ой раз. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России разработала математическую модель, которая позволяет на основании фактологических данных за предыдущий календарный год сформировать рейтинг-лист лучших специалистов России в сфере корпоративных коммуникаций, определить самую эффективную организацию и назвать лучших профессионалов по внешним и внутренним коммуникациям и в области GR. Основное отличие от других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, которая затрагивает все аспекты профессиональной деятельности.
По итогам рейтинга будут объявлены ТОП-100 профессионалов, директоров по коммуникациям. Участникам рейтинга, попавшим в "золотую сотню", будут вручены дипломы и статуэтки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по внешним связям и коммуникациям компании "Coca-ColaHBC Россия" Ирина АРХИПОВА;
- директор компании "Информбюро 20:35" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;
- генеральный директор компании SPNCommuications Андрей БАРАННИКОВ;
- директор по стратегическим коммуникациям компании "Т Плюс" Надежда РУКИНА;
- начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании "Северсталь" Владимир ЗАЛУЖСКИЙ;
- руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
- член наблюдательного совета при правлении АКМР Александр ВИХРОВ;
- президент консалтинговой группы "Старая площадь" Светлана КОЛОСОВА;
- директор по корпоративным коммуникациям компании МТС Алексей МЕРКУТОВ;
- директор по связям с общественностью компании "Росгосстрах" Андрей БИРЮКОВ;
- доцент Института государственного и социального управления Антон НАЗАРОВ;
- независимый эксперт Олег ГАМОВ;
- директор по PR издательского дома "Комсомольская правда" Наталья ЖДАНОВА;
- начальник отдела по работе с зарубежными СМИ ОАО "Газпром" Денис ИГНАТЬЕВ.
В ходе мероприятия пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам индустрии коммуникаций, будут показаны видеоинтервью экспертов, а также состоится поздравление победителей. Мероприятие проходит в 7-ой раз. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России разработала математическую модель, которая позволяет на основании фактологических данных за предыдущий календарный год сформировать рейтинг-лист лучших специалистов России в сфере корпоративных коммуникаций, определить самую эффективную организацию и назвать лучших профессионалов по внешним и внутренним коммуникациям и в области GR. Основное отличие от других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, которая затрагивает все аспекты профессиональной деятельности.
По итогам рейтинга будут объявлены ТОП-100 профессионалов, директоров по коммуникациям. Участникам рейтинга, попавшим в "золотую сотню", будут вручены дипломы и статуэтки.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru