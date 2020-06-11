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Онлайн-конференция о рейтинге директоров по коммуникациям АКМР
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353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1572813823.jpg?1591882641
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о рейтинге директоров по коммуникациям АКМР

15:44 11.06.2020 (обновлено: 16:37 11.06.2020)
11
15 июня в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, на которой будут представлены итоги рейтинга директоров по коммуникациям Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России "ТОР СОММ" 2020 года.
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Участники:
- директор по внешним связям и коммуникациям компании "Coca-ColaHBC Россия" Ирина АРХИПОВА;
- директор  компании "Информбюро 20:35" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;
- генеральный директор компании SPNCommuications Андрей БАРАННИКОВ;
- директор по стратегическим коммуникациям компании "Т Плюс" Надежда РУКИНА;
- начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании "Северсталь" Владимир ЗАЛУЖСКИЙ;
- руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня"  Анна СТАРКОВА;
- член наблюдательного совета при правлении АКМР Александр ВИХРОВ;
- президент консалтинговой группы "Старая площадь" Светлана КОЛОСОВА;
- директор по корпоративным коммуникациям компании МТС Алексей МЕРКУТОВ;
- директор по связям с общественностью компании "Росгосстрах" Андрей БИРЮКОВ;
- доцент Института государственного и социального управления Антон НАЗАРОВ;
- независимый эксперт Олег ГАМОВ;
- директор по PR издательского дома "Комсомольская правда" Наталья ЖДАНОВА;
- начальник отдела по работе с зарубежными СМИ ОАО "Газпром" Денис ИГНАТЬЕВ.

В ходе мероприятия пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам индустрии коммуникаций, будут показаны видеоинтервью экспертов, а также состоится поздравление победителей. Мероприятие проходит в 7-ой раз. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России разработала математическую модель, которая позволяет на основании фактологических данных за предыдущий календарный год сформировать рейтинг-лист лучших специалистов России в сфере корпоративных коммуникаций, определить самую эффективную организацию и назвать лучших профессионалов по внешним и внутренним коммуникациям и в области GR. Основное отличие от других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, которая затрагивает все аспекты профессиональной деятельности.
По итогам рейтинга будут объявлены ТОП-100 профессионалов, директоров по коммуникациям. Участникам рейтинга, попавшим в "золотую сотню", будут вручены дипломы и статуэтки.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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