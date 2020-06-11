Онлайн-конференция о рейтинге директоров по коммуникациям АКМР

- директор по внешним связям и коммуникациям компании "Coca-ColaHBC Россия" Ирина АРХИПОВА;- директор компании "Информбюро 20:35" Ирина ГОРДИНА-НЕВМЕРЖИЦКАЯ;- генеральный директор компании SPNCommuications Андрей БАРАННИКОВ;- директор по стратегическим коммуникациям компании "Т Плюс" Надежда РУКИНА;- начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании "Северсталь" Владимир ЗАЛУЖСКИЙ;- руководитель пресс-службы МИА "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;- член наблюдательного совета при правлении АКМР Александр ВИХРОВ;- президент консалтинговой группы "Старая площадь" Светлана КОЛОСОВА;- директор по корпоративным коммуникациям компании МТС Алексей МЕРКУТОВ;- директор по связям с общественностью компании "Росгосстрах" Андрей БИРЮКОВ;- доцент Института государственного и социального управления Антон НАЗАРОВ;- независимый эксперт Олег ГАМОВ;- директор по PR издательского дома "Комсомольская правда" Наталья ЖДАНОВА;- начальник отдела по работе с зарубежными СМИ ОАО "Газпром" Денис ИГНАТЬЕВ.В ходе мероприятия пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам индустрии коммуникаций, будут показаны видеоинтервью экспертов, а также состоится поздравление победителей. Мероприятие проходит в 7-ой раз. Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России разработала математическую модель, которая позволяет на основании фактологических данных за предыдущий календарный год сформировать рейтинг-лист лучших специалистов России в сфере корпоративных коммуникаций, определить самую эффективную организацию и назвать лучших профессионалов по внешним и внутренним коммуникациям и в области GR. Основное отличие от других рейтингов заключается в том, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, которая затрагивает все аспекты профессиональной деятельности.По итогам рейтинга будут объявлены ТОП-100 профессионалов, директоров по коммуникациям. Участникам рейтинга, попавшим в "золотую сотню", будут вручены дипломы и статуэтки.