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В Нижегородской области отменят QR-коды
2020-06-11T15:43
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здоровье - общество
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В Нижегородской области отменят QR-коды

15:43 11.06.2020
42680
© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области 30 марта подписал указ о режиме повышенной готовности, которым был установлен период самоизоляции, позволяющий выходить из дома только по особым случаям. Второго апреля был утвержден механизм контроля за режимом самоизоляции, подтвердить необходимость выхода на улицу нижегородцы могут несколькими способами, в том числе получив QR-код на портале "Карта жителя Нижегородской области".
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"Вношу изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 12 июня отменяется необходимость получения цифровых подтверждений. То есть QR-коды больше не нужны. Муниципалитеты смогут открывать парки, но только те, где они могут обеспечить соблюдение требований безопасности. Маски. Дистанция. Гигиена. Везде должно быть безопасно! И отвечать за это должны собственники и управляющие мест пребывания людей. Контроль за этим усилим", - написал Никитин на своей странице в Instagram.
По его словам, на этих же условиях в ограниченном режиме разрешат работать библиотекам и музеям, чтобы дети на каникулах могли взять книги почитать.
Никитин подчеркнул, что ситуация по распространению вируса в регионе остается напряженной и не позволяет перейти на второй этап выхода из самоизоляции.
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"Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания. Чтобы именно там всегда подсказывали, что необходимо носить маску, что необходимо обеспечивать социальное дистанцирование. Отдыхайте, но берегите себя", - написал Никитин и поздравил жителей региона с наступающим праздником – Днем России.
Нижегородская область, в которой проживает 3,27 миллиона человек, занимает четвертое место по количеству заболевших коронавирусом в России. На территории Нижегородской области зафиксирован 13 341 случай заражения коронавирусной инфекцией, 152 человека умерли, 6 219 излечившихся пациентов выписаны из больниц.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыГлеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская областьОбщество
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