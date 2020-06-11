Путин попросил Белозерцева разобраться с ситуацией с кредитами в регионе

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин попросил главу Пензенской области Ивана Белозерцева уделить особое внимание проблеме долговой нагрузки региона и разобраться с высокой долей коммерческих кредитов в общей структуре долга, а также призвал обратить внимание на сокращение численности постоянного населения.

Президент в четверг провел по видеосвязи рабочую встречу с руководителем области. Он отдельно остановился на ряде проблемных направлений и попросил Белозерцева уделить этим вопросам особое внимание.

"По поводу результатов работы и общего состояния - проблемы есть, вы предусмотрительно их все перечислили на самом деле, мне вроде как и добавить нечего. Тем не менее, я обращу внимание на некоторые вещи: это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь такого критичного нет, вы наверняка это знаете и просил бы вас на это обратить внимание", - заявил Путин, обращаясь к главе региона.

При этом доходы консолидированного бюджета региона за прошедший год растут, уточнил президент, назвав это хорошей тенденцией, которую, безусловно, необходимо сохранить. Президент особо заострил внимание на проблеме долговой нагрузки.

Пензенская область не единственная, где есть такая долговая нагрузка. Но на что я обратил внимание - на долю коммерческих кредитов, а она свыше 50%, - 52,1%", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что банковские ставки по таким кредитам достаточно высокие, необходимо избавиться от такой ситуации, когда бюджеты регионов несут достаточно тяжелое бремя в связи с необходимостью их обслуживания.

"Иван Александрович, над этим нужно работать, нужно уходить от этого, и все свои соответствующие службы, финансовый блок нужно нацелить на эту работу целевым образом. От этого нужно избавляться", - заявил Путин, обращаясь к Белозерцеву.

В качестве еще одного проблемного аспекта жизни региона он назвал сокращение численности постоянного населения. "Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть. Но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Ясно, что это всегда результат комплекса причин. Но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как вы сами правильно сказали, доходы граждан", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что в регионе есть еще ряд проблем, на которые следует обратить внимание.