Мэрия Норильска утверждает, что глава города находится на рабочем месте

КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Мэр Норильска Ринат Ахметчин, попавший под уголовное преследование после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации города.
СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, ему предъявлено обвинение. По мнению следствия, Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации её последствий не принял.
"В настоящее время глава города Норильска Ринат Ахметчин исполняет свои обязанности в соответствии с уставом города. Все вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении главы Норильска, рекомендуем адресовать Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации", - сказала собеседница агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Уроженец Перми Ахметчин возглавляет Норильск с сентября 2017 года. Трудовую деятельность начал в 1984 году слесарем Норильского шахтопроходческого треста. Занимал различные должности на руднике "Таймырский" (1990-2006), работал заместителем руководителя в Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по персоналу (2006-2008) и гендиректором ООО "Норильский промышленный транспорт" (2008-2017).Ахметчин избран главой Норильска 21 сентября 2017 года. Член "Единой России".