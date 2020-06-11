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Мэрия Норильска утверждает, что глава города находится на рабочем месте
2020-06-11T15:52
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
пермь
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, пермь, разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

Мэрия Норильска утверждает, что глава города находится на рабочем месте

15:37 11.06.2020 (обновлено: 15:52 11.06.2020)
1885
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Мэр Норильска Ринат Ахметчин, попавший под уголовное преследование после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, находится на рабочем месте и исполняет свои обязанности, сообщили РИА Новости в администрации города.
СК РФ возбудил уголовное дело о халатности в отношении главы Норильска по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, ему предъявлено обвинение. По мнению следствия, Ахметчин, будучи осведомленным о количестве разлитого из резервуара топлива, должных мер по реагированию на ЧС и по ликвидации её последствий не принял.
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Вчера, 12:58
Кремль не стал комментировать возбуждение дела против главы Норильска
"В настоящее время глава города Норильска Ринат Ахметчин исполняет свои обязанности в соответствии с уставом города. Все вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении главы Норильска, рекомендуем адресовать Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации", - сказала собеседница агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
Уроженец Перми Ахметчин возглавляет Норильск с сентября 2017 года. Трудовую деятельность начал в 1984 году слесарем Норильского шахтопроходческого треста. Занимал различные должности на руднике "Таймырский" (1990-2006), работал заместителем руководителя в Горно-металлургической дирекции ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по персоналу (2006-2008) и гендиректором ООО "Норильский промышленный транспорт" (2008-2017).Ахметчин избран главой Норильска 21 сентября 2017 года. Член "Единой России".
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Следственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПермьРазлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
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