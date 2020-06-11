Мэрия Норильска утверждает, что глава города находится на рабочем месте

Кремль не стал комментировать возбуждение дела против главы Норильска

Кремль не стал комментировать возбуждение дела против главы Норильска

"В настоящее время глава города Норильска Ринат Ахметчин исполняет свои обязанности в соответствии с уставом города. Все вопросы, связанные с возбуждением уголовного дела в отношении главы Норильска, рекомендуем адресовать Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации", - сказала собеседница агентства.