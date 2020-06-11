Пенсионеру в Москве дали условный срок по делу об экстремизме

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условно пенсионера Вячеслава Горбатого по делу об участии в экстремистской организации "Армия воли народа"*, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал Горбатого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока", - рассказал собеседник агентства.

По данным следствия, Горбатый был участником "Армии воли народа"* и ее спонсором, данное сообщество "имело цель дестабилизировать политическую обстановку в стране". До этого ему также вменялась уголовная статья о сборе средств, предназначенных для финансирования экстремистской организации, однако из-за истечения срока давности производство по ней прекратилось.

Летом 2017 года Тверской суд Москвы вынес приговоры другим участникам этой организации. Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин получил 4 года условно, еще два фигуранта дела - Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш – отправились в колонию на 4 года.