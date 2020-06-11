Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200611/1572813304.html
Пенсионеру в Москве дали условный срок по делу об экстремизме
2020-06-11T15:36
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1200x0_80_0_0_902a6e4797f2becdc8a92f9659f49378.jpg
https://ria.ru/20200521/1571765901.html
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200611/1572813304.html?chat_room_id=1572813304
Новости
ru-RU
241
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1200x0_80_0_0_902a6e4797f2becdc8a92f9659f49378.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:0:1667:1250_1200x0_80_0_0_e9ec26a69fc8ef1a00c0cb08c2d1e237.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_42:0:1292:1250_1200x0_80_0_0_c03533ea6798b0c2f590d1c44200ad04.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

Пенсионеру в Москве дали условный срок по делу об экстремизме

15:36 11.06.2020
241
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы приговорил к двум годам условно пенсионера Вячеслава Горбатого по делу об участии в экстремистской организации "Армия воли народа"*, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал Горбатого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с тремя годами испытательного срока", - рассказал собеседник агентства.
Машина прокуратуры
21 мая, 09:41Распространение нового коронавируса
Прокуратура выяснит, почему медиков на Кубани заподозрили в экстремизме
По данным следствия, Горбатый был участником "Армии воли народа"* и ее спонсором, данное сообщество "имело цель дестабилизировать политическую обстановку в стране". До этого ему также вменялась уголовная статья о сборе средств, предназначенных для финансирования экстремистской организации, однако из-за истечения срока давности производство по ней прекратилось.
Летом 2017 года Тверской суд Москвы вынес приговоры другим участникам этой организации. Журналиста РБК Александра Соколова приговорили к 3,5 годам колонии, бывший редактор газеты "Дуэль" Юрий Мухин получил 4 года условно, еще два фигуранта дела - Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш – отправились в колонию на 4 года.
* Экстремистская организация, запрещена в России
1510007
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Пара встречает закат в Санкт-Петербурге
Петербуржец пожаловался в Роспотребнадзор на танцы на улице Рубинштейна
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Путин попросил Белозерцева разобраться с ситуацией с кредитами в регионе
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Защита историка Соколова попросила суд проверить SMS от Ещенко
Корабль в Южно-Китайском море
Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию
Стела Россия в поселке Еленовка Донецкой области
На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу "Россия"
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Мэрия Норильска утверждает, что глава города находится на рабочем месте
Прощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области
Погибшего в ДТП с Ефремовым Захарова похоронили в селе под Рязанью
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
Данные москвичей, использованные для пропусков, удалят после судов
Главный щит управления Тамбовской ТЭЦ
Энергокомпаниям могут возместить часть расходов на защиту от коронавируса
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Петербурге наградят более ста медиков, работающих с COVID-19
Кадры столкновения мотоцикла ДПС с легковым автомобилем на Мосфильмовской улице
ДТП с участием мотоциклиста ДПС в Москве попало на видео
Водитель Сергей Захаров, погибший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Соседка рассказала, как погибший в ДТП с Ефремовым водитель тушил пожар
Прощание с Сергеем Захаровым в Рязанской области. 11 июня 2020
Под Рязанью началось прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым Захаровым
ДТП с участием полицейского автомобиля в Краснодарском крае
В Краснодарском крае полицейский автозак попал в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:56Успенская объяснила ДТП с участием Ефремова
02:34У Белого дома убрали возведенный от протестующих забор
02:30Пушков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад Победы
02:21Госдеп обвинил Россию во вторжении Турции в Ливию
02:18Эксперт объяснил, почему смартфон выключается сам по себе
02:15В МУС прокомментировали санкции США против суда
02:02Терапевт объяснила, сколько можно и нужно пить воды
01:51В WhatsApp появится новая функция
01:41Житель штата Нью-Йорк пытался пронести в больницу взрывные устройства
01:38Помпео обеспокоен приговором экс-сотруднику консульства США в Стамбуле
01:35В России за сутки потушили 44 лесных пожара
01:33В Мурманской области ввели режим ЧС после обрушения моста
01:26США усомнились в словах Пескова о российской ядерной доктрине
01:16Глава МИД КНДР заявил, что отношения с США вновь стали безнадежными
01:06Число заболевших COVID-19 в Эквадоре превысило 45 тысяч
01:04Ливанская армия стягивает силы для разгона демонстрантов в центре Бейрута
01:02Спутник МГУ и университета Гренобля запустят на европейской ракете
01:01Оксфордский словарь уточнит понятие "расизм"
00:59Посетитель паба рассказал о "непотребном состоянии" Ефремова
00:54США провели уже более 20 миллионов тестов на коронавирус
Лента новостейМолния