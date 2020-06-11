Глава Удмуртии объяснил важность одобрения поправок в Конституцию

УФА, 11 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с представителями более 20 национально-культурных объединений региона пояснил важность одобрения поправок в Конституцию России, которая на государственном уровне гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"Я очень рад этой встрече. Символично, что мы встречаемся накануне одного из главных праздников страны – Дня России. Россия – многонациональная страна, где каждый народ, его язык, культура, традиции являются ресурсом развития, настоящим богатством. Сегодня мы встречаемся с вами в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Я знаю, что, несмотря на пандемию и ограниченность в офлайн-мероприятиях, наши общественные организации работают, осуществляют свои проекты, многие подключились к движению взаимопомощи, оказали реальную поддержку нуждающимся в этой трудной ситуации", - сказал Бречалов на встрече.
Он отметил, что многие проекты, появившиеся в Удмуртии, уже вышли за пределы не только республики, но и страны. К примеру, этнографический диктант уже пишут во всем мире.
Бречалов напомнил, что 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в основной закон государства. Одна из поправок касается волонтерства, она обязывает правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики. Еще одна важнейшая поправка касается поддержки культуры, сохранения национальной и культурной идентичности, отметил он.
"Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, а также право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это поддержка на государственном уровне той работы, которую мы с вами ведем уже три года. Сейчас мы имеем возможность принять участие в одобрении поправок в конституцию. Это участие в истории нашего государства", - отметил Бречалов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.