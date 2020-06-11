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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20200611/1572813269.html
Глава Удмуртии объяснил важность одобрения поправок в Конституцию
2020-06-11T15:35
удмуртская республика
конституция рф
александр бречалов
владимир путин
общество
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конституция рф, александр бречалов, владимир путин, общество

Глава Удмуртии объяснил важность одобрения поправок в Конституцию

15:35 11.06.2020
38
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с представителями более 20 национально-культурных объединений региона пояснил важность одобрения поправок в Конституцию России, которая на государственном уровне гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия страны, сообщили в пресс-службе руководства республики.
"Я очень рад этой встрече. Символично, что мы встречаемся накануне одного из главных праздников страны – Дня России. Россия – многонациональная страна, где каждый народ, его язык, культура, традиции являются ресурсом развития, настоящим богатством. Сегодня мы встречаемся с вами в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Я знаю, что, несмотря на пандемию и ограниченность в офлайн-мероприятиях, наши общественные организации работают, осуществляют свои проекты, многие подключились к движению взаимопомощи, оказали реальную поддержку нуждающимся в этой трудной ситуации", - сказал Бречалов на встрече.
Он отметил, что многие проекты, появившиеся в Удмуртии, уже вышли за пределы не только республики, но и страны. К примеру, этнографический диктант уже пишут во всем мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:58Голосование по поправкам в Конституцию
Песков прокомментировал работу сайта по поправкам в Конституцию
Бречалов напомнил, что 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в основной закон государства. Одна из поправок касается волонтерства, она обязывает правительство поддержать волонтеров и НКО, усиливает роль гражданского общества в реализации государственной политики. Еще одна важнейшая поправка касается поддержки культуры, сохранения национальной и культурной идентичности, отметил он.
"Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, а также право всех народов на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Это поддержка на государственном уровне той работы, которую мы с вами ведем уже три года. Сейчас мы имеем возможность принять участие в одобрении поправок в конституцию. Это участие в истории нашего государства", - отметил Бречалов.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Голосование на выборах
10 июня, 13:00
Личный пример. Песков раскрыл планы Путина на голосование по Конституции
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Удмуртская РеспубликаКонституция РФАлександр БречаловВладимир ПутинОбщество
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