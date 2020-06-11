Глава Удмуртии объяснил важность одобрения поправок в Конституцию

"Я очень рад этой встрече. Символично, что мы встречаемся накануне одного из главных праздников страны – Дня России. Россия – многонациональная страна, где каждый народ, его язык, культура, традиции являются ресурсом развития, настоящим богатством. Сегодня мы встречаемся с вами в онлайн-формате в связи с ограничениями из-за коронавирусной инфекции. Я знаю, что, несмотря на пандемию и ограниченность в офлайн-мероприятиях, наши общественные организации работают, осуществляют свои проекты, многие подключились к движению взаимопомощи, оказали реальную поддержку нуждающимся в этой трудной ситуации", - сказал Бречалов на встрече.