https://ria.ru/20200611/1572813042.html
Россия и Туркмения снимут ряд ограничений на авиаперевозки между странами
2020-06-11T15:32
2020-06-11T15:32
распространение нового коронавируса
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
светлана петрова (минтранс)
коронавирусы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туркмения
экономика
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, светлана петрова (минтранс), коронавирусы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туркмения, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Россия и Туркмения
договорились снять ограничения на количество пунктов назначения и отправления, назначенных перевозчиков и частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории стран, говорится в опубликованном на сайте Росавиации
письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой
.
"Стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана", - говорится в письме.
Как пояснили РИА Новости в Росавиации, эти договоренности не означают сейчас ослабления ограничений на рейсы за рубеж из РФ, введенных из-за пандемии коронавируса, они будут применяться после возобновления международных полетов.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.