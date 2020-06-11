Россия и Туркмения снимут ряд ограничений на авиаперевозки между странами

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Россия и Туркмения договорились снять ограничения на количество пунктов назначения и отправления, назначенных перевозчиков и частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории стран, говорится в опубликованном на сайте Росавиации письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой

"Стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана", - говорится в письме.

Как пояснили РИА Новости в Росавиации, эти договоренности не означают сейчас ослабления ограничений на рейсы за рубеж из РФ, введенных из-за пандемии коронавируса, они будут применяться после возобновления международных полетов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.