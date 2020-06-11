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Липецкая область
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Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
2020-06-11T15:30
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липецкая область
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липецкий областной совет депутатов, липецкая область, экономика

Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона

15:30 11.06.2020
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета депутатовЛипецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
Липецкие депутаты поддержали малый и средний бизнес региона
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета депутатов
ЛИПЕЦК, 11 июн – РИА Новости. Депутаты Липецкого областного совета утвердили в четверг пакет законопроектов по поддержке местного бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сессия прошла в удаленном режиме, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Парламентарии внесли изменения в закон "Об установлении налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения", а также одобрили закон "Об особенностях установления налоговых льгот в отношении отдельных объектов недвижимого имущества при введении режима повышенной готовности на территории Липецкой области".
"Действующие в регионе ограничения, связанные с пандемией коронавируса, серьезно ударили по малому и среднему бизнесу.  Новые налоговые льготы в дополнение к уже принятым на федеральном уровне должны помочь предпринимателям пережить непростые времена. Чтобы поддержать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли экономики, мы снизили налоговую ставку для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Кроме того, право на льготу по налогу на имущество организаций получили собственники торговых центров, которые пошли навстречу своим арендаторам и снизили арендную плату", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого облсовета Павла Путилина.
В отношении 12 пострадавших отраслей снижена налоговая ставка с 6 до 2%, если объектом налогообложения являются доходы, и с 15 до 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
Перечень пострадавших отраслей экономической деятельности утвержден в апреле 2020 года правительством РФ. В него входят авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность турагентств и иных организаций сферы туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций допобразования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению, в области здравоохранения, а также розничная торговля непродовольственными товарами, СМИ и производство печатной продукции.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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Исключение составили те виды деятельности, по которым в регионе уже установлена пониженная налоговая ставка. В частности, она распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере спорта и предоставления социальных и образовательных услуг.  
По прогнозам, сумма выпадающих доходов бюджета области составит 200 миллионов рублей.
Для собственников торговых центров и помещений в них уменьшена сумма налога на имущество организаций на размер арендной платы, в отношении которой предоставлена отсрочка, и (или) на размер уменьшения арендной платы. Льготой смогут воспользоваться также владельцы нежилых помещений, разрешенное использование которых предусматривает размещение торговых объектов. Льгота предполагает заявительный характер. По ней сумма выпадающих доходов из бюджета Липецкой области ориентировочно составит 10 миллионов рублей. 
Новые меры поддержки будут действовать с 1 января до 31 декабря текущего года включительно.
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Липецкая областьЛипецкий областной Совет депутатовЛипецкая областьЭкономика
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