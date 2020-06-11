Верховный суд впервые утвердил постановление пленума онлайн-голосованием

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. РФ впервые утвердил постановление пленума дистанционно - путем онлайн-голосования в системе, разработанной Верховный суд РФ впервые утвердил постановление пленума дистанционно - путем онлайн-голосования в системе, разработанной Лабораторией Касперского , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Это уже третий пленум в формате веб-конференции: судьи и представители различных ведомств участвуют в нем по видеосвязи из своих кабинетов - но ранее они лишь обсуждали проекты, а теперь проголосовали за их утверждение.

"Состоявшийся пленум без преувеличения можно считать знаковым для всей судебной системы. Как и последние два заседания, он прошел с использованием отечественной системы веб-конференции. С одним лишь существенным отличием. Участники пленума для фиксации своего решения использовали современную систему онлайн-голосования Polys от Лаборатории Касперского, которая была развернута на базе российского облачного хранилища от компании Softline. Данная система голосования основана на технологии блокчейна и использует прозрачное шифрование", - отметили в пресс-службе.