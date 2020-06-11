https://ria.ru/20200611/1572812360.html
Верховный суд впервые утвердил постановление пленума онлайн-голосованием
2020-06-11T15:27
2020-06-11T15:27
россия
верховный суд рф
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россия, верховный суд рф, технологии, экономика
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Верховный суд
РФ впервые утвердил постановление пленума дистанционно - путем онлайн-голосования в системе, разработанной Лабораторией Касперского
, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Это уже третий пленум в формате веб-конференции: судьи и представители различных ведомств участвуют в нем по видеосвязи из своих кабинетов - но ранее они лишь обсуждали проекты, а теперь проголосовали за их утверждение.
"Состоявшийся пленум без преувеличения можно считать знаковым для всей судебной системы. Как и последние два заседания, он прошел с использованием отечественной системы веб-конференции. С одним лишь существенным отличием. Участники пленума для фиксации своего решения использовали современную систему онлайн-голосования Polys от Лаборатории Касперского, которая была развернута на базе российского облачного хранилища от компании Softline. Данная система голосования основана на технологии блокчейна и использует прозрачное шифрование", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что система "снискала исключительно положительную оценку со стороны руководства, судей высшей судебной инстанции страны и других участников заседания" и ее будут использовать на заседании Совета судей РФ.