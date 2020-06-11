В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия , помимо прочего, рекомендует открыть внешние границы Евросоюза для жителей тех третьих стран, которые открывают свои границы для ЕС, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Еврокомиссия на данном этапе не предлагает полного снятия ограничения на поездки в Евросоюз, поскольку ситуация с распространением коронавируса в ряде третьих странах остается непростой. Однако она рекомендует начать это делать постепенно с 1 июля.

Йоханссон назвала ряд критериев, с учетом которых государствам Евросоюза стоит составить общий список третьих стран, для которых можно будет разрешить въезд в ЕС с 1 июля. Этот список, по мнению ЕК, стоит регулярно пересматривать. Одним из критериев является взаимность.

"То есть, если мы открываемся для поездок в ЕС, то мы ожидаем, что эта страна должна открыться для поездок из наших стран в нее. Это должно касаться всех стран ЕС, (Шенгенской зоны – ред.) и стран, ассоциированных с Шенгеном", - сказала она.

В сообщении ЕК отмечается также, что решение об отмене ограничений для конкретной третьей страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и ответе на коронавирус в этом государстве, способности применять меры по сдерживанию вируса во время поездок и на принципе взаимности по открытию границ.

Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС или лучше нее, а также где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Рестрикции должны оставаться в силе для стран, ситуация которых хуже, чем в ЕС, отмечает ЕК. Решения о снятии ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан.