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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200611/1572812224.html
В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза
2020-06-11T15:20
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире

В ЕК дали рекомендации по открытию границ Евросоюза

15:20 11.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия, помимо прочего, рекомендует открыть внешние границы Евросоюза для жителей тех третьих стран, которые открывают свои границы для ЕС, сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
Еврокомиссия на данном этапе не предлагает полного снятия ограничения на поездки в Евросоюз, поскольку ситуация с распространением коронавируса в ряде третьих странах остается непростой. Однако она рекомендует начать это делать постепенно с 1 июля.
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Йоханссон назвала ряд критериев, с учетом которых государствам Евросоюза стоит составить общий список третьих стран, для которых можно будет разрешить въезд в ЕС с 1 июля. Этот список, по мнению ЕК, стоит регулярно пересматривать. Одним из критериев является взаимность.
"То есть, если мы открываемся для поездок в ЕС, то мы ожидаем, что эта страна должна открыться для поездок из наших стран в нее. Это должно касаться всех стран ЕС, (Шенгенской зоны – ред.) и стран, ассоциированных с Шенгеном", - сказала она.
В сообщении ЕК отмечается также, что решение об отмене ограничений для конкретной третьей страны должно основываться на эпидемиологической ситуации и ответе на коронавирус в этом государстве, способности применять меры по сдерживанию вируса во время поездок и на принципе взаимности по открытию границ.
Ограничения следует сначала снять со стран, эпидемиологическая ситуация которых аналогична средней по ЕС или лучше нее, а также где имеется достаточный потенциал для борьбы с вирусом. Рестрикции должны оставаться в силе для стран, ситуация которых хуже, чем в ЕС, отмечает ЕК. Решения о снятии ограничений на поездки будут касаться лиц, не являющихся гражданами ЕС, проживающих в конкретной третьей стране, а не ее граждан.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
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