Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию

БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Европейские военные, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Европейские военные, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии , не смогли досмотреть направлявшееся на запад этой страны судно из-за отказа допустить инспекцию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

"С начала действия операции IRINI проинспектировано 75 судов в данной зоне, это входит в мандат операции. В среду в рамках операции была проведена попытка провести досмотр грузового судна, но не было получено позитивного ответа, мы выясняем обстоятельства произошедшего", - сказала Стано.

Ранее СМИ сообщили, что речь идет о турецком судне, на котором может находиться оружие и боеприпасы. Телеканал Sky News Arabia уточнил, что судно направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которого активно поддерживает Анкара.

Как пояснил представитель ЕС, операция IRINI проводится в соответствии с резолюцией ООН 2526, принятой на прошлой неделе Совбезом. "Эта операция призвана контролировать эмбарго на поставки оружия в Ливию, о всех инцидентах в ходе инспекций сообщается группе экспертов ООН", - сказал Стано.

Ранее в ЕС сообщали, что европейским военным в ходе одной из инспекций удалось предотвратить контрабанду нефти из Ливии.

Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию морским путем. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.