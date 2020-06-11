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Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию
2020-06-11T15:20
халифа хафтар
еврокомиссия
евросоюз
триполи
ливия
в мире
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халифа хафтар, еврокомиссия, евросоюз, триполи, ливия, в мире

Европейские военные не смогли досмотреть судно, направляющееся в Ливию

15:20 11.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкКорабль в Южно-Китайском море
Корабль в Южно-Китайском море
© РИА Новости / Александр Вильф
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Корабль в Южно-Китайском море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июн - РИА Новости. Европейские военные, участвующие в операции IRINI по реализации оружейного эмбарго против Ливии, не смогли досмотреть направлявшееся на запад этой страны судно из-за отказа допустить инспекцию, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
"С начала действия операции IRINI проинспектировано 75 судов в данной зоне, это входит в мандат операции. В среду в рамках операции была проведена попытка провести досмотр грузового судна, но не было получено позитивного ответа, мы выясняем обстоятельства произошедшего", - сказала Стано.
Ранее СМИ сообщили, что речь идет о турецком судне, на котором может находиться оружие и боеприпасы. Телеканал Sky News Arabia уточнил, что судно направлялось в один из портов на западе Ливии. Этот регион контролируется Правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, которого активно поддерживает Анкара.
Как пояснил представитель ЕС, операция IRINI проводится в соответствии с резолюцией ООН 2526, принятой на прошлой неделе Совбезом. "Эта операция призвана контролировать эмбарго на поставки оружия в Ливию, о всех инцидентах в ходе инспекций сообщается группе экспертов ООН", - сказал Стано.
Ранее в ЕС сообщали, что европейским военным в ходе одной из инспекций удалось предотвратить контрабанду нефти из Ливии.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию морским путем. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
По данным ООН, на этой неделе противоборствующие стороны возобновили консультации о прекращении огня в рамках объединенной военной комиссии.
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