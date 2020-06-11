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Форум молодых деятелей культуры "Таврида" стартует в июле в Крыму
2020-06-11T17:43
культура
стиль жизни
новости культуры
таврида (форум)
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стиль жизни, новости культуры, таврида (форум)

Форум молодых деятелей культуры "Таврида" стартует в июле в Крыму

17:43 11.06.2020
48
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкУчастники Всероссийского молодёжного образовательного форума "Таврида на Бакальской косе" в Крыму
Участники Всероссийского молодёжного образовательного форума Таврида на Бакальской косе в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" стартует в июле в Крыму в режиме офлайн, сообщает пресс-служба форума.
"Десятого июля в Крыму начнет работу форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида". Форум пройдет с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности и станет первым офлайн-форумом в России в постпандемический период", - говорится в сообщении.
На "Тавриде" запланировано проведение 10 "творческих антишкол", которые пройдут с 10 июля по октябрь. Все участники пройдут обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, ежедневно будет проверяться температура, также будут соблюдены принципы социального дистанцирования, участники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Часть мероприятий пройдет в онлайн-режиме на специальной платформе.
В пресс-службе форума также напомнили, что в этом году ключевой темой образовательной программы станут изменения, произошедшие в креативных индустриях в связи с пандемией. Участники и гости форума обсудят, как коронавирус повлиял на сферу культуры и искусства, какие новые технологии привнес, почему мир после него "уже не будет прежним".
"Одним из новшеств программы форума станет вручение специальной премии для молодых деятелей современного искусства. По итогам каждой антишколы профессиональное жюри определит одного победителя из числа участников, который получит контракт на продюсерское сопровождение, возможность стажировки и интеграцию в крупнейшие российские и международные арт-проекты", - сообщает пресс-служба.
Первая антишкола "Тавриды" пройдет в Крыму, в бухте Капсель под Судаком уже с 10 по 15 июля. В ней примут участие молодые творцы, которые на протяжении нескольких месяцев были вовлечены в работу акции "Мы вместе". Кроме того, в этот период планируется проведение творческих мероприятий в разных городах Крыма. Они ознаменуют окончание большей части карантинных ограничений в России.
Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
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